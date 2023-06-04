Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

72% населення Білгорода підтримало війну. Тепер ми їх впускаємо в Україну?

glavcom.ua

Україна дасть притулок «русскому міру»?

Вчора ранок вибухнув не російською ракетою, а новиною: через загрозу для цивільного населення Україна відкрила для бєлгородців гуманітарні коридори. Про це повідомив телеграм-канал легіону «Свобода Росії», а далі новину підхопили ЗМІ.

Цитую: «З огляду на загрозу для цивільного населення ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для бєлгородців... Для евакуації необхідно підійти до представників легіону «Свобода Росії» або ж «Російського добровольчого корпусу» з проханням про притулок».

Запроваджений з 1 липня 2022 року візовий режим з країною-агресором скасовано? Тепер на українському кордоні порядкуватимуть росіяни? І це погоджено з українським командуванням? А погоджено це з рідними та друзями загиблих українських героїв? З рідними цивільних громадян України, які загинули внаслідок російської агресії? З мешканцями Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Херсона, Харкова та інших міст і сіл України, які знищували й продовжують знищувати російські окупанти? З депортованими до Росії українськими дітьми? Із засудженими російськими «судами» патріотами – кримськими татарами та українцями? З усіма громадянами України, які щовечора лягають спати, не маючи певності, що прокинуться вранці.

Мій товариш по дипломатичній службі і по життю, який у 2014-2016 роках працював у консульстві України в Ростові-на-Дону, розповідав мені, як вечорами тамтешні мешканці витягали на вулицю стільці та лавки і, лузаючи насіння, дивилися, як їхнє отєчєство обстрілює з «Градів» прилеглі населені пункти України. А що – мешканці Білгорода інакші?

За статистикою 72% мешканців Білгорода підтримало агресію. То Україна тепер буде їх рятувати, щодня ховаючи вбитих їхнім отєчєством своїх громадян? Україна буде утримувати російських «біженців»? Україна дасть притулок «русскому міру»? А скільки серед тих «біженців» проникне до нас їхніх агентів та диверсантів?

Хтось іще не зрозумів сенс розв'язаної Росією війни на знищення України?

«І вас нащадки ваші проклянуть» (Григор Новохатько «Прокляття волхва»).

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Путіна вирішили залучити до кампанії проти Пригожина Кадирова та його абреків?
Ймовірний сценарій початку Громадянської війни в Росії
Сьогодні, 15:18
Кароліна Шмідлова сприймає нинішню ситуацію гостріше, ніж інші спортсменки
«Війна близько до мого дому». Словацька тенісистка розповіла, чому підтримує Україну
Сьогодні, 14:54
За місяць сину Андрія Оністрата Остапу виповнилося б лише 22 роки
«Я – тато героя». Банкір Оністрат розповів про загиблого на війні сина
Сьогодні, 10:24

Сергій Борщевський

72% населення Білгорода підтримало війну. Тепер ми їх впускаємо в Україну?
72% населення Білгорода підтримало війну. Тепер ми їх впускаємо в Україну?
Згадала баба, як дівкою була. Москва робить з Байдена сексуального маніяка?
Згадала баба, як дівкою була. Москва робить з Байдена сексуального маніяка?
Як довго Росія становитиме для нас загрозу
Як довго Росія становитиме для нас загрозу
Скандал у Києві: страсті за Булгаковим
Скандал у Києві: страсті за Булгаковим
Російське МЗС знову відзначилося «креативом»
Російське МЗС знову відзначилося «креативом»
Команда російського «Титаніка» шукає нового капітана: у чому небезпека
Команда російського «Титаніка» шукає нового капітана: у чому небезпека

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
68K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
62K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
19K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу
17K
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією
15K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту