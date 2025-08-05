Міносвіти Польщі ускладнило вступ до вишів іноземцям: що слід врахувати українцям

Іноземні студенти тепер мають підтвердити у Польщі володіння мовою, якою проходитиме навчання, на рівні не нижче B2

Міністерство науки та освіти Польщі випустило постанову, яка може заблокувати прийом до вишів багатьох іноземних абітурієнтів, зокрема і з України. На підтвердження знання польської чи іншої мови на потрібному рівні тепер потрібні сертифікати, які іноземці не встигають отримати вчасно. Ініціативна група вже склала петицію з проханням відстрочити набрання чинності постановою. Про це пише «Главком» із посиланням на mostmedia.

Чому абітурієнти не встигають підготувати документи

З 1 липня 2025 року у Польщі набув чинності Закон про усунення порушень у візовій системі. Один із заходів стосувався прийому іноземців до польських вишів. Вони повинні підтвердити володіння мовою, якою проходитиме навчання, на рівні не нижче B2.

Але в цьому законі не було сказано, в який спосіб треба підтверджувати знання. Для цього потрібно було прийняти окрему постанову Міністерства освіти. Проте до початку приймальної кампанії жодних роз'яснень міністерства ще не було.

Тоді Конференція ректорів польських вишів (KRASP) закликала міністра внести нарешті ясність до правил набору іноземців. Наприклад, дозволити вишам проводити внутрішні тести для визначення рівня знань.

Про звернення ректорів стало відомо 29 липня. А вже 30 липня міністр науки та вищої освіти Мартін Кулясек підписав постанову, в якій перелічені способи, як можна підтвердити знання мови для вступу до вишів. І серед них немає ані внутрішніх тестів вишів, ані навіть документів про середню чи середньо-спеціальну освіту, здобуту у польських навчальних закладах. Тому навіть абітурієнти, які склали іспит на атестат зрілості (матуру) у польській школі, не можуть підтвердити, що знають польську мову на достатньому рівні.

Проблеми навіть у тих, хто вже сплатив за навчання

Щоб підтвердити знання польської мови на рівні не нижче за B2, іноземцям потрібно мати сертифікат держекзамену або сертифікати ECL та TELC. Також у списку є деякі інші документи, але вони стосуються дуже малої кількості абітурієнтів, наприклад, які закінчили підготовчий (нульовий) курс вишу або інший навчальний заклад. Для здобуття освіти мовою, відмінною від польської, перелік документів трохи інший.

Ймовірно, виключаючи виші із системи оцінки знань, Міносвіти пішло назустріч МЗС – це міністерство вважало, що вищі навчальні заклади, будучи зацікавленою стороною, не можуть перевіряти знання самі й для цього потрібні сторонні інститути. Це виключить зловживання, які були виявлені в окремих вишах, які активно набирали на платне відділення іноземців.

Проблема в тому, що іспити знання мови проводяться не так часто. Наприклад, держіспит з польської – лише кілька разів на рік, і на нього треба заздалегідь записуватись. Потрапити на TELC простіше, але не зрозуміло, чи вистачить усім місць. А ухвала, підписана 30 липня, була опублікована 31-го, а набула чинності з 1 серпня, тобто без перехідного періоду.

Тепер, за словами Дарії, багато молодих людей не можуть отримати остаточного підтвердження зарахування, навіть якщо вони вже склали всі внутрішні вступні іспити та сплатили навчання.

Абітурієнти склали петицію

Абітурієнти вже склали петицію з вимогою перенести вступ нових правил на наступний рік, а поки що визнавати внутрішні тести вишів.

Автори петиції вважають, що вихід нових правил вже після старту приймальної кампанії порушує основний принцип права – закон не має зворотної сили. Вони звернули увагу Міносвіти, що багато абітурієнтів не встигнуть скласти держіспит, щоб підтвердити мовний рівень.

Нагадаємо, з 1 червня Польща посилила умови для іноземних студентів та одночасно відкрила ринок праці для кваліфікованих кадрів.