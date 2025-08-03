Польща продовжила перевірки на кордонах із Німеччиною та Литвою

Контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою продовжили до 4 жовтня

У вересні польський уряд розгляне подальші дії

У Польщі контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою продовжили до 4 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на PAP.

Міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський пояснив, що рішення пов’язано з тим, що, за його словами, маршрут переправлення нелегальних мігрантів перемістився на кордони Литви та Латвії.

«98% герметичність нашої «дамби» призводить до того, що білоруські та російські служби й нелегальна міграція переміщуються на інші ділянки», – наголосив Кервінський.

Міністр запевнив, що європейські партнери «повністю розуміють» рішення Польщі запровадити прикордонний контроль. Він додав, що у вересні польський уряд розгляне подальші дії.

Нагадаємо, із 7 липня Польща відновила прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою, пояснивши, що це потрібно для зменшення неконтрольованого потоку мігрантів. Повідомлялось, що перевірки будуть вибірковими й здійснюватимуться до 5 серпня у 52 місцях на польсько-німецькому кордоні та у 13 – на кордоні з Литвою.

За тиждень польська влада перевірила 75 тис осіб. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк заявив, що ці заходи мають «додатковий позитивний побічний ефект», оскільки дозволяють виявляти розшукуваних осіб та викрадені автомобілі.