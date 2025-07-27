«Польща має бути готовою до будь-якого сценарію». Туск повідомив про стратегію нацбезпеки

Туск під час зустрічі з жителями Паб'яниці заявив, що Польща та Європа мають бути готові до будь-якого розвитку подій

Туск заявив, що Польща має бути готовою до будь-якого сценарію

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія буде готова до конфронтації з Європою, а отже і з Польщею вже у 2027 році. Він повідомив про ухвалення стратегії національної безпеки, передає «Главком».

Туск заявив, що на засіданні уряду ухвалено стратегію національної безпеки. Цьому передувало те, що головнокомандувач сил НАТО в Європі, командувач Збройних сил США в Європі, генерал Алексус Грінкевич підтвердив інформацію про потенційну загрозу з боку Кремля.

«Усі ці зустрічі, розмови та рішення мають єдину мету: Польща має бути готовою. Польща повинна бути добре підготовленою, польська армія – якісно оснащеною, а ситуація в державі – стабільною, щоби ми були готові до будь-якого сценарію.

Немає підстав залякувати одне одного, але ми повинні бути справді пильними та зосередженими. Саме тому я ухвалюватиму рішення, в центрі яких стоятиме передусім безпека, зокрема, внутрішня безпека та політична стабільність усередині нашої країни. Бо немає нічого ціннішого, ніж безпека польської родини й польської держави», – зазначив Туск.

Нагадаємо, Туск під час зустрічі з жителями Паб'яниці заявив, що Польща та Європа мають бути готові до будь-якого розвитку подій у найближчі два роки. За його словами, Росія та Китай будуть готові до глобальної конфронтації вже у 2027 році.

«Я очікував точної інформації і я її отримав, а саме, що за всіма оцінками в НАТО і в США, Росія і Китай будуть готові до конфронтації в глобальному масштабі вже у 2027 році, через два роки», – заявив прем'єр-міністр.

До слова, Польща у наступному році планує побудувати дорогу до кордону з Калінінградською областю Росії. Вона дасть змогу польській армії швидше реагувати на можливі порушення безпеки.