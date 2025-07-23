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«НАБУ та САП працюватимуть»: Зеленський прокоментував ситуацію навколо закону

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«НАБУ та САП працюватимуть»: Зеленський прокоментував ситуацію навколо закону
«Різні виклики. Ми все це обговорилм», – зазначив президент
фото: glavcom.ua

«Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів»

Президент України Володимир Зеленський провів розмови з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Про це президент повідомив у вечірньому зверненні, передає Главком.

«Різні виклики. Ми все це обговорили», – зазначив президент.

За словами Зеленського, антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів.

«Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України.

Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально.

Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди «висять» роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило», – розповів президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як відомо, перед цим на акції протесту проти підписання закону вийшли люди в низці міст. Зокрема, у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Полтаві та Тернополі.

Громадяни прийшли з плакатами та вимагали, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

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Теги: НАБУ закон САП Володимир Зеленський

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