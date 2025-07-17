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Дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу – Федоров

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу – Федоров
Для дистанційних класів встановлюється вимога за кількістю учнів – не менш як 20 дітей
фото з відкритих джерел

За словами чиновника, навчання в офлайн-форматі можливе лише за умови, що життю дітей нічого не загрожує

Уряд не скасовуватиме дистанційне навчання, оскільки безпека дітей є ключовим пріоритетом влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова

«Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки – пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує», – пояснив він.

За словами Федорова, в наказі № 1112 будуть скасовані положення про закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено документом. «Ми будуємо підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов. Продовжимо досягати нашої мети, враховуючи потреби й запити школярів, батьків та освітян», – пояснив чиновник.

Раніше глава Мінцифри заявив, що наказ Міністерства освіти і науки №1112, який стосується, зокрема, дистанційного навчання, буде скасовано 18 липня. За словами майбутнього першого віцепрем’єр-міністра, влада шукатиме методи, як вивести дітей на офлайн навчання.

До слова, Міністерство освіти і науки України ухвалило зміни щодо того, як організовуватимуть дистанційне навчання під час війни. Ці нововведення є частиною проєкту «Школа офлайн». Їхня головна мета – дати можливість кожній дитині якісно вчитися, де б вона не була: на підконтрольній Україні території, на тимчасово окупованій землі чи за кордоном.

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Теги: Михайло Федоров освіта школа навчання

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