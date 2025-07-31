Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Набрав чинності Закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Набрав чинності Закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів
Згідно з новим законом, усі студенти медичних та фармацевтичних спеціальностей, придатні до військової служби за станом здоров’я та які пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити таку підготовку
фото: depositphotos.com

Українські студенти-медики і фармацевти повинні проходити обов’язкову офіцерську підготовку

Сьогодні, 31 липня 2025 року, набув чинності Закон № 4538-IX «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби». Цей документ передбачає відновлення обов'язкового військового вишколу для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Про це повідомляє «Главком».

Хоча закон набув чинності сьогодні, його введення в дію передбачене з 1 січня 2026 року. Він був офіційно опублікований у газеті «Голос України» 30 липня.

Як раніше пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, тепер усі громадяни України, які навчаються у закладах вищої освіти (як державних, так і приватних) за медичними та фармацевтичними спеціальностями, зобов'язані будуть проходити підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби. Це стосується тих студентів, які придатні до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Обов'язковість такої підготовки пояснюється потребою у фахових військово-медичних кадрах, особливо в умовах воєнного стану. МОЗ нагадало, що до 2006 року така підготовка була обов'язковою, а потім здійснювалася виключно добровільно. Повернення до обов'язкової системи дозволить збільшити кадровий резерв медичної служби, зменшити бойові втрати, летальність та інвалідизацію військових, а також прискорити їхнє відновлення, зазначили в міністерстві.

Підготовка буде інтегрована в освітній процес та проводитиметься відповідно до порядку, який затвердить Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства оборони. Перелік військово-облікових спеціальностей та обсяги підготовки визначатиме Міноборони за погодженням з Генштабом ЗСУ, МОЗ та МОН. Уряд, МОЗ, Міноборони та МОН приведуть свої нормативно-правові акти у відповідність до нових вимог протягом шести місяців із моменту набрання чинності Законом.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13276, який повертає обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Це рішення, ініційоване Комітетом Ради з питань здоров’я нації у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Читайте також:

Теги: закон студенти медицина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проблему із супербактеріями науковці оцінюють у $2 млрд витрат на рік
Сенсаційний прогноз: до 2050 року від супербактерій загинуть мільйони людей
25 липня, 10:15
Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції
НАБУ і САП просять міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну
23 липня, 13:53
Два успішні кейси боротьби з корупцією. Чому б не вивчити цей досвід?
Два успішні кейси боротьби з корупцією. Чому б не вивчити цей досвід?
23 липня, 08:43
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про обмеження повноважень НАБУ і САП
Зеленський підписав закон про обмеження повноважень НАБУ і САП
22 липня, 23:09
Президент готовий невідкладно підписати закон про множинне громадянство
Президент готовий невідкладно підписати закон про множинне громадянство
12 липня, 22:48
Робот виконує операцію зі 100% точністю
Робот-хірург вперше самостійно провів надскладну операцію без підказок людини
10 липня, 21:56
Масове виробництво штучної крові може вирішити глобальну проблему нестачі донорської крові
Британські вчені наблизилися до масового виробництва штучної крові
10 липня, 16:36
«Метінвест» спрямував 513 млн грн у розвиток університету, сплачує за навчання та надає стипендії найкращим студентам
«Метінвест» Ахметова увійшов в топ найкращих роботодавців України-2025
8 липня, 15:46
Анджей Дуда підписав закон про День пам’яті про «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА» під час Другої світової війни 
Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА»
3 липня, 00:58

Події в Україні

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Набрав чинності Закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів
Набрав чинності Закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів
Корупція на дронах для фронту: СБУ та БЕБ викрили начфіна ЗСУ на розкраданні 2 млн грн
Корупція на дронах для фронту: СБУ та БЕБ викрили начфіна ЗСУ на розкраданні 2 млн грн
Ігнат підтвердив застосування росіянами реактивних «Шахедів»: подробиці нових атак
Ігнат підтвердив застосування росіянами реактивних «Шахедів»: подробиці нових атак
Уряд удосконалив військовий облік 25-річних чоловіків та жінок з медосвітою: перелік змін
Уряд удосконалив військовий облік 25-річних чоловіків та жінок з медосвітою: перелік змін
Зеленський повідомив, скільки ракет і безпілотників РФ запустила по Україні вночі
Зеленський повідомив, скільки ракет і безпілотників РФ запустила по Україні вночі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
25K
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
24K
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
16K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua