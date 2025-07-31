Набрав чинності Закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів

Згідно з новим законом, усі студенти медичних та фармацевтичних спеціальностей, придатні до військової служби за станом здоров’я та які пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити таку підготовку

Українські студенти-медики і фармацевти повинні проходити обов’язкову офіцерську підготовку

Сьогодні, 31 липня 2025 року, набув чинності Закон № 4538-IX «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби». Цей документ передбачає відновлення обов'язкового військового вишколу для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Про це повідомляє «Главком».

Хоча закон набув чинності сьогодні, його введення в дію передбачене з 1 січня 2026 року. Він був офіційно опублікований у газеті «Голос України» 30 липня.

Як раніше пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, тепер усі громадяни України, які навчаються у закладах вищої освіти (як державних, так і приватних) за медичними та фармацевтичними спеціальностями, зобов'язані будуть проходити підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби. Це стосується тих студентів, які придатні до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Обов'язковість такої підготовки пояснюється потребою у фахових військово-медичних кадрах, особливо в умовах воєнного стану. МОЗ нагадало, що до 2006 року така підготовка була обов'язковою, а потім здійснювалася виключно добровільно. Повернення до обов'язкової системи дозволить збільшити кадровий резерв медичної служби, зменшити бойові втрати, летальність та інвалідизацію військових, а також прискорити їхнє відновлення, зазначили в міністерстві.

Підготовка буде інтегрована в освітній процес та проводитиметься відповідно до порядку, який затвердить Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства оборони. Перелік військово-облікових спеціальностей та обсяги підготовки визначатиме Міноборони за погодженням з Генштабом ЗСУ, МОЗ та МОН. Уряд, МОЗ, Міноборони та МОН приведуть свої нормативно-правові акти у відповідність до нових вимог протягом шести місяців із моменту набрання чинності Законом.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13276, який повертає обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Це рішення, ініційоване Комітетом Ради з питань здоров’я нації у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, набуде чинності з 1 січня 2026 року.