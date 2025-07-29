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Це сталося вперше за багато років: Польща втратила частину території

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Це сталося вперше за багато років: Польща втратила частину території
Вперше з 2022 року площа Польщі зменшилася

Скорочення зафіксовано у 11 воєводствах, причому найбільше скорочення (35 гектарів) зафіксовано саме у Західно-Поморському воєводств

Вперше з 2022 року площа Польщі скоротилася. Це сталося переважно за рахунок зусиль Західно-Поморського воєводства. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Gazeta.Pl.

Територія Польщі зростає з 2022 року, але цього року тенденція змінилася. За даними Головного статистичного управління (GUS), площа країни скоротилася на 68 га (станом на 1 січня).

Скорочення зафіксовано у 11 воєводствах, причому найбільше скорочення (35 гектарів) зафіксовано саме у Західно-Поморському воєводстві. Це пов'язано з використанням національного реєстру кордонів та площ територіальних одиниць країни.

«Ці зміни є результатом використання національного реєстру кордонів та територіальних поділів країни для оновлення бази даних. У випадку Західнопоморського та Поморського воєводств ці зміни також включали вирівнювання меж територіальних одиниць (розташованих уздовж узбережжя Балтійського моря) з вихідною лінією територіального моря», – йдеться у матеріалі.

Як пише Gazeta.Pl, після 1 січня 2025 року Головне статистичне управління зафіксувало збільшення міської території на 4,9 тис га, водночас скорочення сільської території на 5 тис га. Ситуація дещо інша для муніципалітетів – площа міських муніципалітетів зменшилася на 173 га, тоді як площа місько-сільських муніципалітетів збільшилася на вражаючі 77,8 тис га. За цей час площа сільських муніципалітетів зменшилася на 77,6 тис га. 

Нагадаємо, у Польщі п'яний поліцейський погрожував українському таксисту. Співробітника Центрального слідчого управління поліції Польщі притягнуть до відповідальності за погрози на адресу українського таксиста. Зазначається, що офіцер був напідпитку під час інциденту, який стався минулих вихідних у польському місті Радом.

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Теги: Польща

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