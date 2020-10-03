Росія – на розтяжці: чим закінчаться зіткнення в Карабасі

Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Ігор Семиволос

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Карабаський конфлікт Фото: Кавказький Вузол

Нове протистояння Баку і Єревана може розхитати ситуацію в регіоні

У Азербайджана явно був готовий план. Всі події, що відбуваються - частина розробленої стратегії, яку прямо зараз реалізовує Баку. Наскільки далеко вони зможуть зайти - відповісти складно, оскільки це буде залежати від дій обох сторін.

Азербайджан вже заявив, що він ставить перед собою за мету звільнити окуповані території. Інша справа, як змусити Вірменію бути поступливою? Як показати Єревану, що часи, коли вірмени могли диктувати свої умови в цьому регіоні - минули, а Азербайджан має достатні потужності не тільки для оборони, а й для атаки?

На мій погляд, відповісти на ці питання - це ключове завдання Азербайджану станом на зараз. Схоже, там розраховують, що цей удар може завдати серйозної моральної травми вірменам та змусить Єреван переглянути свою політику в регіоні.

А ось що буде, якщо Вірменія піде на повномасштабну мобілізацію і війну, то це поки знаходиться за межею поточного аналізу. Мені здається, що на даний момент більшість заяв - це більше гра м'язами. Вірменам потрібно підняти бойовий дух населення, оскільки там явно не очікували таких успіхів від Азербайджану. Баку ж потрібно закріпитися, оскільки якщо буде контратака, то вони можуть все втратити.

Не забуваємо також і про купу гравців, які зацікавлені в тому, щоб вплинути на хід цього конфлікту. Йдеться про Туреччину, Іран та Росію. Анкара уже заявила про готовність підтримати Азербайджан, а ось Росія опинилася в складній ситуації, оскільки вона загравала і торгувала зброєю і з однією та іншою стороною. Тому Кремль зараз перебуває на розтяжці. Що робити далі там явно не знають, закликаючи обидві сторони припинити вогонь. Втім, у найближчих кілька днів цього точно не станеться.

Коли закінчиться це зіткнення? Схоже на те, що бойові дії зупиняться лише після локальної перемоги однієї зі сторін. Поки що сильнішим виглядає Азербайджан, але все може змінитися в будь-який момент. В тому числі, в разі втручання когось з великих геополітичних гравців.

Джерело: Апостроф

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