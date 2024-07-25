Тільки для жінок: індійська авіакомпанія першою в світі ввела нову послугу

Авіакомпанія IndiGo стала першою, що дозволила обирати місця у літаку відповідно до статі

Індійська авіакомпанія IndiGo першою в світі запропонувала жінкам можливість не сидіти поруч з чоловіками в літаку під час реєстрації на рейс. Про це пише Mirror.

Як пише видання Mirror, нова функція є першою у своєму роді у світовій авіаційній промисловості та дозволить жінкам бачити, де сидять жінки, які вже обрали свої місця онлайн.

«Чоловікам ця інформація не відображатиметься, вони зможуть бачити лише вільні місця. Нові зміни в політиці спрямовані на те, щоб жінки почувалися комфортніше, особливо під час подорожі без друзів чи родини», – йдеться у повідомленні.

Під час онлайн-реєстрації жінкам-пасажиркам буде показано стандартний план місць у їхньому літаку, але він буде відрізнятися від інших авіакомпаній тим, що місця, зайняті іншими жінками, підсвічуватимуться рожевим кольором.

«IndiGo з гордістю оголошує про запровадження нової функції, яка має на меті зробити подорожі більш комфортними для наших пасажирок. Це було запроваджено на основі дослідження ринку та наразі експеримент проводиться у пілотному режимі», – сказав представник авіакомпанії.

«Ми прагнемо забезпечити неперевершений досвід подорожей для всіх наших пасажирів, і ця нова функція є лише одним із багатьох кроків, які ми робимо для досягнення цієї мети»,– підсумував представник компанії.

Оголошення викликало неоднозначну реакцію: один із користувачів платформи соціальних мереж X (раніше Twitter) назвав цей крок «сексистським і дискримінаційним».

Як пише Mirror, нову функцію буде впроваджено в серпні 2024 року на всіх її рейсах, і жінки зможуть користуватися цією функцією під час реєстрації. IndiGo є найбільшим бюджетним оператором Індії, який виконує близько 2000 внутрішніх і міжнародних рейсів на день.

Раніше літак Boeing 757 авіакомпанії United Airlines втратив колесо основної стійки шасі під час зльоту з аеропорту Лос-Анджелеса. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, повітряне судно здійснило посадку в Денвері. На борту перебували 179 пасажирів та семеро членів екіпажу.