Через технічний збій у світі скасовано понад 1000 рейсів – ВВС

Збій повітряного руху призвів до скасування сотень рейсів та затримок по всій Європі

Після масштабного технологічного збою по всьому світу скасували 1078. Про це пише ВВС з посиланням на дані аналітичної компанії Cirium. Ця цифра буде в міру посилення наслідків. День може стати найзавантаженішим для вильотів рейсів із аеропортів Великобританії цього року. Загалом у країні заплановано понад 3,2 тисячі вильотів. Це найбільша кількість денних вильотів з жовтня 2019 року.

«Збій припав на один із найбільш завантажених днів у році, коли багато британців повертаються до країни після літніх відпусток та шкільних канікул. Технічні проблеми торкнулися автоматичної обробки польотних планів, в яких серед іншого міститься інформація про час вильоту і прильоту, пункт призначення і маршрут повітряного судна, в результаті плани польотів довелося вносити в систему вручну. Подібні технічні проблеми зазвичай тривають лише кілька годин, проте цього разу їхнє усунення зайняло набагато більше часу», – пише ВВС.

Раніше стало відомо, що акції американської корпорації Microsoft знецінилися на тлі глобального збою в операційній системі Windows. Вартість цінних паперів компанії знизилася на 3,15%. За даними торгів, на 11:17 за київським часом курс акцій Microsoft знизився до $440,5 за папір. За день раніше цінні папери торгувалися на рівні $443,5.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що великий збій у роботі хмарної платформи для зберігання даних Microsoft Azure спричинив скасування як мінімум 130 і затримки понад 200 рейсів американських авіакомпаній. Збій сервісу призвів до зупинення роботи та проблем із реєстрацією авіаперевізників American Airlines, Delta, United, Turkish Airlines, Ryanair, Allegiant та Sun Country. Затримки виникли у роботі аеропортів Австралії, Німеччини, Голландії, Ірландії та Іспанії.