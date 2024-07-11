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Росія атакувала Україну ракетами та дронами: збито шість «Шахедів»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія атакувала Україну ракетами та дронами: збито шість «Шахедів»
У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити
фото з відкритих джерел

Сьогодні вночі противник знову тероризував українські міста

У ніч на 11 липня російські війська знову атакували Україну, використовуючи балістичні ракети«Іскандер-М» та ударні безпілотники типу«Шахед».  Окупанти завдали удару по регіону двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущеними з Курської області Росії. Крім того, ворог атакував шістьма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136, які були запущені з міста Приморсько-Ахтарськ на території Росії. За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, ворог завдав удару по Сумщині двома ракетами «Іскандер-М» , а також запустив 6 дронів-камікадзе «Шахед» з території Росії.

Українські захисники успішно збили всі шість ворожих безпілотників у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. У відбитті атаки брали участь винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У Повітряних силах додали, що до бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Нагадаємо, що російські війська відчувають тиск українських контратак, але успіх ЗСУ залежить від допомоги Заходу.

Нагадаємо, Польща не виконає вимогу Києва збивати російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

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Теги: росія окупанти авіація Миколаїв ворог балістичні ракети

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