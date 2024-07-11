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Скільки жінок хочуть працювати машиністом у метро: відповідь метрополітену

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Скільки жінок хочуть працювати машиністом у метро: відповідь метрополітену
Навчаня триває близько 10 місяців
фото з відкритих джерел

Київський метрополітен отримав 450 заявок на роботу, більше половини з них – від жінок

До метрополітену Києва надійшло 456 заявок на роботу, з них більшість становлять жінки. Наразі одна жінка проходить навчання на машиніста потяга і планує розпочати роботу вже наприкінці цього року. Про це розповіла пресслужба Київського метрополітену у коментарі журналісту УНН.

Зазначається, що навчаня триває близько 10 місяців. «Наразі в метрополітені триває набір слухачів та слухачок на курси машиніста і машиністок. Загалом до нас надійшло близько 450 заявок, більше половини з них – це жінки», – сказали у пресслужбі Київського метрополітену.

На підприємстві також розповіли, як походить відбір на роботу.  Згідно з розробленим механізмом, спочатку вони зв'язувалися з кандидатами телефоном, а потім запрошували їх на ознайомчу зустріч. Після цих зустрічей визначали, чи бажає фахівець працювати у цій сфері та чи хоче метрополітен продовжувати співпрацю з ним. Далі відбувалася безпосередньо співбесіда з профільним заступником з кадрів, у якій могли брати участь також машиністи зі структури, оскільки вони займаються навчанням майбутніх машиністів.

Зокрема дуже важливим критерієм є відмінний стан здоров'я. Наразі на медогляд направили вісім жінок і одинадцять чоловіків. Окрім того, зараз одна жінка вже навчається на машиністку. Після успішної здачі іспитів вона планує розпочати роботу на червоній гілці в кінці року.

Навчання у Київському метрополітені займає п'ять місяців теорії та два місяці практики, між якими також проводяться іспити.

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Теги: Київ метро жінка робота

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