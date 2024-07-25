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Російські та китайські літаки навідались до Аляски

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Російські та китайські літаки навідались до Аляски
фото ілюстративне

Перехоплення здійснювали винищувачі Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони зі Сполучених Штатів і Канади

Американські та канадські винищувачі  перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків. Про це повідомляє Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони.

Як зазначається,  24 липня командування виявило, відстежило та перехопило два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.

Відомо, що російські й китайські винищувачі діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски.

Натомість перехоплення здійснювали винищувачі Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони зі Сполучених Штатів і Канади.

Раніше повідомлялося, що у червні, російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили винищувачі Gripen. Речник збройних сил Швеції у коментарі місцевим ЗМІ сказав, що шведські військові намагалися встановити контакт із російським літаком, але не отримали від нього відповіді.

До відома, міністерство оборони США оголосило, що вперше розмістить 48 винищувачів-невидимок F-35A на авіабазу Місава в північно-східній префектурі Японії Аоморі.

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Теги: літак винищувач Аляска США Китай росія Канада

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