Поширюється миттєво: новий рідкісний вірус вбиває дітей у Індії

Індією стрімко шириться новий смертельний вірус Чандипура

У липні 2024 року в Індії було зафіксовано 50 випадків захворювання на вірус Чандіпура, що викликає гострий енцефаліт. Інфекція особливо небезпечна для дітей віком до 14 років. Про це пише видання Independent.

Щонайменше 16 людей загинули останнім часом у західному індійському штаті Гуджарат від вірусу Чандіпура, випадки захворювання на які поки що офіційно зафіксовані тільки в Індії. Як повідомив журналістам міністр охорони здоров'я штату Рашикеш Патель, загалом зафіксовано 50 випадків захворювання.

«Повідомлення про три випадки вірусу Чандіпура надійшли з інших штатів, 50 випадків вірусу Чандіпура були зареєстровані у всьому штаті (Гуджарат – «Главком») і у 16 ​​випадках люди загинули», – наводить слова Пателя видання.

Чандіпура – це вірус сімейства Rhabdoviridae, відомий тим, що викликає гострий енцефаліт. Особливо вразливі до вірусу діти віком від 9 місяців до 14 років. Вперше його виявили 1965 року в індійському селі Чандіпура штату Махараштра. Носії та розповсюджувачі вірусу – москіти. Вірус небезпечний тим, що викликає енцефаліт – запалення головного мозку. Крім того, захворювання може призвести до коми та навіть смерті.

Раніше на цьому тижні влада штату повідомляла про один офіційно підтверджений смертельний випадок і 29 хворих. В Індії періодично фіксується спалах цього захворювання. Під час спалахів у центральній Індії у 2003-2004 роках рівень смертності коливався від 56% до 75%.

Раніше стало відомо, що у Конго намагаються зупинити один із найбільших спалахів віспи. За словами вчених, нова форма хвороби, яку виявили у шахтарському містечку, може легко поширюватися серед людей. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що з січня у Конго було зареєстровано понад 4500 підозрюваних випадків захворювання на віспу та майже 300 смертей.