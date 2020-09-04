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    У світі

    Місяць після вибуху в Бейруті: біля порту знайшли ще кілька тонн вибухових речовин

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    Біля зруйнованого порту Бейрута все ще знаходяться 4 тонни вибухових речовин - Місяць після вибуху в Бейруті: біля порту знайшли ще кілька тонн вибухових речовин
    Біля зруйнованого порту Бейрута все ще знаходяться 4 тонни вибухових речовин

    Проти власників вибухонебезпечних речовин, які все ще знаходяться на території порту, подадуть до суду

    Поруч з портом Бейрута, де на початку серпня прогримів потужний вибух, виявили склади, на яких зберігаються ще понад 4 тонни вибухонебезпечного нітрату амонію.

    Про це повідомили в пресслужбі армії Лівану.

    «На запит митної служби порту Бейрута інженерний підрозділ армії Лівану виявило чотири склади за межами гавані поблизу в'їзду №9. З'ясувалося, що на складах 4 тонни 350 кілограм нітрату амонію», – йдеться в повідомленні.

    Перед цим директор морської гавані Басем Кейсі заявив, що біля порту Бейрута все ще знаходяться вибухові речовини. Він наказав вивести їх з території гавані.

    «До сих пір в порту перебувають вибухонебезпечні речовини. Ми направили лист компетентним органам і зажадали від митної служби їх вивезти», – цитує Басем Кейсі ліванське агентство «Ель-Нашра».

    Директор порту також зауважив, що подасть позов до суду проти власників вибухонебезпечних речовин, які все ще знаходяться на території порту.

    Як відомо, увечері 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.

    В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.

    Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

    Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. 

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

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