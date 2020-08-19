Вибух в Бейруті: момент руйнування лікарні потрапив на відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Госпіталь Святого Георгія за декілька секунд до вибуху скріншот з відео

Після найпотужнішої ударної хвилі стіни будівлі впали, а людей завалило уламками

Камери відеоспостереження зняли момент руйнування госпіталю Святого Георгія в ліванському Бейруті під час потужного вибуху в порту 4 серпня.

Відео опублікував Telegram-канал RT.

На кадрах видно, як медперсонал і пацієнти ходять по палатах і коридорах, але після найпотужнішої ударної хвилі стіни будівлі руйнуються, а людей завалює уламками.

Зазначимо, що в результаті вибуху селітри в порту Бейрута загинули понад 170 людей, кількість потерпілих досягає шести тисяч. Десятки людей зникли безвісти, до 300 тисяч осіб залишилися без даху над головою.

До слова, вранці 19 серпня Україна відправить у Ліван літак з гуманітарною допомогою.

Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.