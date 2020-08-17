  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вибух у Бейруті: суд видав ордер на арешт глави митниці Лівану

    • Розсилка
    <p>Чиновник знав про зберігання 2 750 тонн аміачної селітри на складі у порту</p> - Вибух у Бейруті: суд видав ордер на арешт глави митниці Лівану

    Чиновник знав про зберігання 2 750 тонн аміачної селітри на складі у порту

    До кінця розслідування Бадрі Дахер залишатиметься під вартою

    Через вибухи у Бейруті суд видав ордер на арешт директора митної служби Лівану Бадрі Дахера.

    Про це повідомляє Al Arabiya.

    Зазначається, що знайдені документи показали, що чиновник знав про зберігання 2 750 тонн аміачної селітри на складі у порту.

    Повідомляється, що розслідування намагається з'ясувати, чому попри небезпеку в порту міста зберігалося майже 3 тис. тонн вибухонебезпечних речовин.

    До кінця розслідування Дахер залишатиметься під вартою.

    Як відомо, президент Лівану долучає до розслідування причин вибуху у Бейруті ФБР.

    Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, унаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення. 

    Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

    Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.  Ще 17 осіб поки не впізнані.

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

    До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.

    Дивіться також:
    вибух суд арешт чиновник розслідування Ліван
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ