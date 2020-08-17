Вибух у Бейруті: суд видав ордер на арешт глави митниці Лівану
Чиновник знав про зберігання 2 750 тонн аміачної селітри на складі у порту
До кінця розслідування Бадрі Дахер залишатиметься під вартою
Через вибухи у Бейруті суд видав ордер на арешт директора митної служби Лівану Бадрі Дахера.
Про це повідомляє Al Arabiya.
Зазначається, що знайдені документи показали, що чиновник знав про зберігання 2 750 тонн аміачної селітри на складі у порту.
Повідомляється, що розслідування намагається з'ясувати, чому попри небезпеку в порту міста зберігалося майже 3 тис. тонн вибухонебезпечних речовин.
До кінця розслідування Дахер залишатиметься під вартою.
Як відомо, президент Лівану долучає до розслідування причин вибуху у Бейруті ФБР.
Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, унаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення.
Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.
Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.
Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.
За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.
Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.
До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.