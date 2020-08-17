Вибух у Бейруті: суд видав ордер на арешт глави митниці Лівану



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Чиновник знав про зберігання 2 750 тонн аміачної селітри на складі у порту

До кінця розслідування Бадрі Дахер залишатиметься під вартою

Через вибухи у Бейруті суд видав ордер на арешт директора митної служби Лівану Бадрі Дахера.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Зазначається, що знайдені документи показали, що чиновник знав про зберігання 2 750 тонн аміачної селітри на складі у порту.

Повідомляється, що розслідування намагається з'ясувати, чому попри небезпеку в порту міста зберігалося майже 3 тис. тонн вибухонебезпечних речовин.

До кінця розслідування Дахер залишатиметься під вартою.

Як відомо, президент Лівану долучає до розслідування причин вибуху у Бейруті ФБР.

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, унаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення.

Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. Ще 17 осіб поки не впізнані.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць.

До посольства України у Лівані звернулися 56 українців, які постраждали під час вибуху у Бейруті або чиє житло було пошкоджене.