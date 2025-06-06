Глава Асамблеї країн-учасниць звернулася до Угорщини через вихід з Римського статуту

Рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду набуде чинності через рік

Угорщина зможе офіційно вийти з Римського статуту в червні 2026 року

Голова Асамблеї держав-учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду Пайві Каукоранта сподівається, що вихід Угорщини з Римського статуту не є остаточним, а лише короткою паузою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Каукоранти.

Посадовиця висловила співчуття через заяву про вихід Угорщини з Римського статуту. Рішення набере чинності 2 червня 2026 року.

«Я щиро сподіваюся, що вихід Угорщини з Римського статуту не є остаточним, а лише короткою паузою в її прихильності до міжнародного правосуддя, і що вона в належний час повернеться до спільноти держав-учасниць. Досягнення загального визнання Римського статуту має вирішальне значення для просування нашої спільної мети – забезпечення справедливості за тяжкі злочини та дотримання верховенства права», – каже вона.

Асамблея держав-учасниць, до якої входять країни, що ратифікували Римський статут, є управляючим і законодавчим органом МКС. Пяйві Каукоранта обіймає посаду голови з грудня 2023 року на трирічний термін.

Як відомо, парламент Угорщини проголосував за вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Країна ратифікувала Римський статут ще понад 20 років тому, але так і не включила його до національного правового кодексу Угорщини. Таким чином вона хоч і мала юридичне зобов'язання дотримуватися Римського статуту, та національне законодавство дозволяло цього уникнути.

Раніше Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) та від 1 січня 2025 року отримує такі ж права, як інші держави, тобто стала повноцінним членом МКС, зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Україна зробила останній формальний крок для ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, передавши на зберігання ратифікаційну грамоту. Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра разом із постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею депонувала ратифікаційну грамоту на зберігання в депозитарій Римського статуту. Так, з 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС.

До відома, Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його. 24 серпня 2024 року Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Перед цим, на засіданні 21 серпня Верховна Рада підтримала ратифікацію Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще називають Римським статутом. Документ підтримав 281 народний обранець.

Згодом президент Володимир Зеленський 22 жовтня підписав другий закон, необхідний для впровадження в Україні дії Римського статуту. Цей закон спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найбільш тяжкі міжнародні злочини.