Молдовські перевізники розпочали триденний страйк

«Маленька група транспортників почала шантажувати всю країну» – міністр інфраструктури Молдови

У понеділок, 7 лютого, міжміські перевізники Республіки Молдова розпочали триденний страйк, що триватиме до 9 лютого, передає кореспондент «Главкому».

Відомо, що водії незадоволені тарифом на перевезення пасажирів, який нещодавно встановило міністерство інфраструктури.

Одним з організаторів протестів виступає «Асоціація роботодавців автомобільних перевізників». В Асоціації стверджують, що змушені оголосити страйк, бо міністерство не врахувало їхні вимоги.

Перевізники незадоволені тим, що на підняття тарифу тепер треба отримати дозвіл місцевої влади.

«Маленька група транспортників почала шантажувати всю країну. Я закликаю всіх перевізників не реагувати на провокації. Подумайте про людей, своїх клієнтів», – прокоментував міністр інфраструктури Андрей Спину.