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Московський суд обрав суворе покарання журналісту The Wall Street Journal Гершковичу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Московський суд обрав суворе покарання журналісту The Wall Street Journal Гершковичу
У 2023 році співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за «шпигунство»
фото: з відкритих джерел

Суд оголосив вирок Гершковичу – 16 років колонії суворого режиму

У Росії засудили журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинувачували у «шпигунстві за підприємством російського ВПК». Про це повідомили російські ЗМІ.

Суд оголосив вирок Гершковичу – 16 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 30 березня 2023 року у місті Єкатеринбург співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за «шпигунство».

За даними ФСБ, Гершкович, нібито «діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу».

«При спробі отримання секретних відомостей американця було затримано в Єкатеринбурзі», – заявили в ФСБ.

Слідчим управлінням ФСБ Росії щодо громадянина США порушено кримінальну справу за ст. 276 Кримінального кодексу РФ (шпигунство). Журналістові загрожує покарання до 20 років ув'язнення.

Президент США Джо Байден закликав Росію відпустити журналіста. «Відпустіть його», – прокоментував Байден. Також він додав, що поки не планує висилати російських послів у США.

26 січня, Лефортівський суд Москви продовжив до 30 березня 2024 року термін тримання під вартою для журналіста.

Теги: журналіст суд росія

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