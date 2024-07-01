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Тищенко під домашнім арештом. Гучна справа отримала продовження

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Тищенко під домашнім арештом. Гучна справа отримала продовження
Домашній арешт стосовно Миколи Тищенка діє до 23 серпня 2024 року
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Нардеп підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця

Позафракційний народний депутат Микола Тищенко, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця Kraken Дмитра Павлова, подав апеляцію на ухвалу Печерського райсуду щодо цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Київського апеляційного суду.

Апеляційну скаргу 28 червня зареєстрував захисник політика Сергій Руденко. Головуючою у справі є суддя Тетяна Кагановська (у минулому – Тетяна Росік), яка перебуває у базі «Миротворця» «за дії, спрямовані на руйнування судової системи».

Тищенко під домашнім арештом. Гучна справа отримала продовження фото 1
скрнішот із сайту Київського апеляційного суду

Наразі поки невідомо дати судового засідання апеляційного розгляду справи Тищенка.

Як повідомляв «Главком», 25 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду, Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Домашній арешт стосовно Тищенка діє до 23 серпня 2024 року.

Раніше чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко раніше прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: Верховна Рада суд війна арешт військові Микола Тищенко ДБР

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