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Одна з країн Азії запросила у РФ компенсацію за вбитих найманців на війні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Одна з країн Азії запросила у РФ компенсацію за вбитих найманців на війні з Україною
У російсько-українській війні беруть участь щонайменше дві тисячі громадян Шрі-Ланки
фото з відкритих джерел

За інформацією МЗС, Росія вербувала багатьох ланкійців на війну обманом

Шрі-Ланка запросила у Росії компенсацію за вбитих на війні з Україною іноземних найманців. Про це повідомляє МЗС країни.

Зокрема, йдеться про те, що питання про виплати сім'ям убитих і поранених порушували на переговорах у Москві під час візиту делегації Шрі-Ланки на чолі з держміністром закордонних справ Таракою Баласурією.

Представники Шрі-Ланки зустрілися із заступником голови МЗС Росії Андрієм Руденком і заступником міністра оборони Олександром Фоміним. На переговорах йшлося про виплату компенсацій сім'ям 17 загиблих і поранених на війні, дострокове розірвання контрактів завербованих і виплату винагород. Кількість поранених у повідомленні ланкійського МЗС не наводиться.

За даними ЗМІ, у російсько-українській війні беруть участь щонайменше дві тисячі ланкійців.

МЗС Росії про подробиці зустрічі не інформувало. У повідомленні дипвідомства йдеться, що на зустрічі з Руденком сторони обговорили "актуальні питання російсько-ланкійського порядку денного". Натомість російські державні ЗМІ не повідомляли про зустріч.

Раніше МЗС Шрі-Ланки повідомляло, що на війну багатьох ланкійців вербували обманом. Російська сторона, як стверджується, обіцяла найманцям високі зарплати, роботу в тилу і громадянство.

Наприкінці минулого року ланкійська влада припинила в країні роботу агентства, яке вербувало громадян для участі в бойових діях на боці України.

Як повідомлялося, Міністерство оборони РФ дедалі більше централізує командування та забирає собі контроль над нерегулярними силами. Імовірно, такі дії полегшать використання найманців у наступальних операціях.

Нагадаємо, що на східному фронті українські захисники взяли в полон громадянина Шрі-Ланки. Він розповів, що в російській армії опинився, бо його фактично змусили підписати контракт, після того, як у нього закінчувалася віза. І обіцяли російський паспорт йому самому та його родині. 

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України розсекретило, кого держава-агресор набирає на війну в Україну. Росія вербує найманців у Сирії для участі у бойових діях проти України.

До слова, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тис. жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу $2 тис.

Читайте також: ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
Теги: війна Шрі-Ланка окупанти росія гроші

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