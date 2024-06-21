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Ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення «Укрпошти»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ворожий безпілотник влучив у пересувне відділення «Укрпошти»
Наразі до місця загибелі поштарки немає доступу через інтенсивні обстріли
фото: з відкритих джерел

У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця «Укрпошти»

У Харківській області під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення «Укрпошти», є поранений. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення «Укрпошти». Окупанти вчинили злочин сьогодні, близько 10 години ранку», – повідомив голова ОВА.

За його словами, також поранений водій, який супроводжував жінку. У їхню автівку влучив ворожий БПЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків.

«Наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, російські загарбники завдали авіаудару по місту Селидове на Донеччині. Унаслідок обстрілу  дві людини загинули та три отримали поранення. 

Також окупанти обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула і дві – зазнали поранень. 

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Теги: Харків росія окупанти водій військові Укрпошта Харківщина ракета Олег Синєгубов

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