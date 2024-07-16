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Орбан звернувся до голови Євроради з несподіваною пропозицією щодо Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Орбан звернувся до голови Євроради з несподіваною пропозицією щодо Росії
Орбан закликав до відновлення відносин із Росією
фото: dpa

Bild: Орбан закликав голову Євроради відновити дипломатичні відносини з Росією

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан звернувся до голови Євроради Шарля Мішеля із закликом поновити дипломатичні відносини з Росією. Про це пише Bild. За даними видання, політик також запропонував провести переговори з Китаєм щодо «мирної конференції» щодо війни в Україні. Лист Орбана вийшов на півтори сторінки у форматі А4.

«Очевидно, що інтенсивність військового конфлікту в найближчому майбутньому загостриться радикально», – попереджає політик.

Крім того, Орбан накинувся із критикою на президента США Джо Байдена за те, що той «не здатний змінити поточну провоєнну політику США».

Угорський прем'єр вважає Дональда Трампа мирним посередником після перемоги на виборах, але бачить фінансові ризики для ЄС. «Я можу з упевненістю сказати, що відразу після своєї перемоги на виборах він не чекатиме до своєї інавгурації, а відразу ж буде готовий діяти посередником», – пише Орбан.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні. Про це заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан.Балаж Орбан зазначив, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і «без зовнішніх посередників, на жаль, на нас чекають дуже грубі руйнування в найближчі місяці».

Нагадаємо, країни НАТО засудили поїздку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Щодо цього була дуже серйозна розмова на Раді Україна-НАТО. Про це заявив на пресконференції президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: ЄС хоче проігнорувати саміт в Угорщині, аби провчити Орбана – Politico
Теги: росія саміт Віктор Орбан Україна переговори

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