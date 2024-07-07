Уночі росіяни обстріляли центр Херсона: вщент згоріло кафе (відео)

Наразі інформація про постраждалих відсутня

Уночі у Херсоні лунали вибухи та виникла пожежа. Російська армія завдала удару по центральній частині міста. Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

«На відео – наслідки «прильотів». Кожен херсонець впізнає це місце. Росіяни знову нищать те, що було невідʼємною частиною міста. Через ворожий обстріл повністю вигоріло кафе «Літо»», – йдеться у повідомленні.

Вночі російські терористи завдали удару по Херсону. У центральній частині міста повністю знищено кафе — ОВА.



На відео — наслідки "прильотів". Кожен херсонець впізнає це місце. росіяни знову нищать те, що було невідʼємною частиною міста pic.twitter.com/YNnQsaHKS8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 7, 2024

Наразі інформація про постраждалих відсутня.

Нагадаємо, що минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Хрещенівка, Антонівка, Михайлівка, Урожайне, Кізомис, Бургунка, Берислав, Новоберислав, Приозерне, Дніпровське, Станіслав, Придніпровське, Ольгівка, Шевченівка, Тягинка, Високе та місто Херсон. Унаслідок атаки загинуло чотири людини.

Також уночі ворог атакував Нікопольщину, Дніпропетровської області. В результаті чого постраждали три жінки.

До слова, триває 865-й день повномасштабної війни в Україні.