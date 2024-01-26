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Московський суд залишив під вартою журналіста The Wall Street Journal Гершковича (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Московський суд залишив під вартою журналіста The Wall Street Journal Гершковича (відео)
The Wall Street Journal заявив, що категорично заперечує рішення ФСБ та вимагає негайного звільнення Евана Гершковича
фото скріншот відео

Американський журналіст залишиться під вартою до  30 березня 2024 року

 Сьогодні, 26 січня, Лефортівський суд Москви продовжив до 30 березня 2024 року термін тримання під вартою для журналіста американської газети The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого звинувачують у шпигунстві. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Судів загальної юрисдикції міста Москви.

«Постановою Лефортівського районного суду міста Москви від 26 січня 2024 року продовжено термін тримання під вартою щодо Евана Гершковича, звинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство), на 2 місяці, тобто до 30 березня 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 березня 2023 року у місті Єкатеринбург співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за «шпигунство».

За даними ФСБ, Гершкович, нібито «діючи за завданням американської сторони, здійснював збір відомостей, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу».

«При спробі отримання секретних відомостей американця було затримано в Єкатеринбурзі», – заявили в ФСБ.

Слідчим управлінням ФСБ Росії щодо громадянина США порушено кримінальну справу за ст. 276 Кримінального кодексу РФ (шпигунство). Журналістові загрожує покарання до 20 років ув'язнення.

Президент США Джо Байден закликав Росію відпустити журналіста. «Відпустіть його», – прокоментував Байден. Також він додав, що поки не планує висилати російських послів у США.

Теги: суд США ФСБ журналіст Москва

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