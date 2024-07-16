Угорщина єдина з країн ЄС не підписала заяву із засудженням РФ у Радбезі ООН

На засіданні Радбезу, яке скликала Росія, від ЄС на рівні міністрів був присутній лише керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто

П'ятдесят країн підписали заяву, засудивши дії Росії

Угорщина стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву понад пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН. Про це йдеться у переліку підписантів, який оприлюднив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Росія скликала у вівторок Радбез ООН на тему «Багатостороннє співробітництво в інтересах більш справедливого, демократичного та сталого світового порядку».

У спільній заяві п’яти десятків країн, яку серед держав ЄС не підписала лише Угорщина, сказано, що тема дебатів є ще однією яскравою демонстрацією лицемірства Росії на тлі її загарбницької війни проти України.

«Сьогоднішнє засідання не має відволікати міжнародну спільноту від грубих порушень Росією Статуту ООН та зловживань нею Радою Безпеки ООН, цинічно намагаючись представити себе охороною багатостороннього порядку», – наголосив Кислиця.

На засіданні Радбезу, яке скликала Росія та яке вів глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров, від ЄС на рівні міністрів був присутній лише керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Нагадаємо, шістдесят три депутати Європейського парламенту вимагають від керівництва Євросоюзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС через дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Водночас очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів до Угорщини.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні.