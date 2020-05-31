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    Політика

    Економіст пояснив, чи вдарить світова криза і падіння ціни нафти по позиціях Путіна

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    Економіст пояснив, чи вдарить світова криза і падіння ціни нафти по позиціях Путіна
    Фото Радіо Свобода

    Керівництво країн Заходу перемкнулися на внутрішні проблеми і їх не турбує доля України

    Попри заяви експертів про те, що в умовах пандемії коронавірусу і падіння цін на нафту на Росію можна натиснути, Кремль все одно не піде на поступки Заходу і Україні щодо Донбасу.

    Про це старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні, колишній радник президента РФ (2003-2005) по економіці Андрій Ілларіонов розповів в інтерв’ю сайту «Сьогодні».

    «Такого вікна можливостей нема. Те, що відбувається, не послабило позиції Кремля і особистий інтерес Путіна, не посилило позиції тих країн, які, на думку таких експертів, могли б або хотіли б чинити тиск на Росію», – вважає експерт.

    Більш того, каже він, нинішня криза набагато сильніше вдарила по союзниках України, по західних країнах, змусивши їхнє керівництво практично повністю забути про зовнішню політику і зайнятися внутрішніми справами.

    «До цього додалася дійсно безпрецедентна криза із загибеллю десятків тисяч, а в США – вже більш як сотні тисяч – людей від коронавірусу, зі значним посиленням стратегічного противника, джерела нинішньої епідемії – Китаю, який за своїм потенціалом значно перевищує Росію. Ця коронавірусна криза змінює геополітику сучасного світу, не покращуючи позицій України», – поскаржився Ілларіонов.

    Нагадаємо, у Росії рейтинг довіри до президента Володимира Путіна опустився до 25%. Опитування проводилося 22-24 травня.

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