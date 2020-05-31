Власників смартфонів застерегли від зарядки гаджету з ночі до ранку



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Виробники гаджетів радять не допускати зниження рівня заряду батареї нижче 20-30%

Тривала зарядка може погано відбитися на роботі пристрою

Багато користувачів телефонів часто залишають пристрої заряджатися протягом всієї ночі. Однак експерт з Вищої школи управління фінансами застеріг українців від зарядки смартфона з ночі до ранку.

Керівник відділу аналітичних та ІТ-досліджень Михайло Коган стверджує, що краще не залишати телефон на зарядці на всю ніч без крайньої необхідності. Коган заявив, що тривала зарядка може погано відбитися на роботі пристрою.

Він також розповів, що виробники радять не допускати зниження рівня заряду батареї нижче 20-30%. Таке може привести до швидкого зносу акумулятора. Експерт, посилаючись на спеціалізоване агентство Battery University, повідомив, що краще було б підтримувати заряд в діапазоні 30-80%.

Коган додав, що для підстраховки перед сном смартфон слід переключити в режим польоту і не класти його під подушку.

Як повідомлялося, заплановані на осінь смартфони лінійки iPhone 12 вийдуть без безкоштовних навушників в комплекті.

Нагадаємо, кіберзлочинці створили програму, що дозволяє зламати будь-який смартфон Apple. Програма дозволяє змінювати приховані налаштування iOS і встановлювати додатки в обхід магазину Apple.

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