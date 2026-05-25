У Польщі потяг протаранив вантажівку та зійшов з рейок: є загиблий та багато поранених (фото)

Лариса Голуб
У Польщі потяг протаранив вантажівку та зійшов з рейок: є загиблий та багато поранених (фото)
У польській Гарбатці потяг зіткнувся з вантажівкою
фото: Polsat News
У залізничній аварії поблизу польського міста Рогожно одна людина загинула, 18 отримали поранення

Поблизу польського міста Рогожно (Великопольське воєводство) сталася масштабна залізнична аварія – пасажирський потяг на переїзді на швидкості врізався у вантажне авто. Внаслідок потужного удару одна людина загинула, ще щонайменше кільканадцять пасажирів отримали травми різного ступеня важкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польський телеканал Polsat News.

Повідомляється, що трагедія сталася у селищі Гарбатка Оборницького повіту. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до рятувальних служб одразу після 15:00. Пасажирський потяг, який курсував за маршрутом Рогожно – Познань, зіткнувся з вантажівкою безпосередньо на залізничному переїзді.

Сила удару була настільки потужною, що вантажний автомобіль миттєво спалахнув, а головні вагони пасажирського потяга зійшли з рейок.

На момент залізничної аварії у вагонах перебували кільканадцять пасажирів. Більшість із них отримали поранення різного ступеня важкості, одна людина від отриманих травм померла на місці.

У залізничній аварії поблизу польського міста Рогожно одна людина загинула, кільканадцять отримали поранення
Для ліквідації наслідків масштабної транспортної пригоди задіяли значні сили екстрених служб. На місці катастрофи розгорнули оперативний штаб, де наразі працюють:

  • 11 підрозділів Державної пожежної служби та Добровольчих пожежних бригад;
  • численні бригади швидкої медичної допомоги;
  • вертольоти повітряної служби швидкої допомоги для термінової евакуації важкопоранених до шпиталів.

Рятувальники та пожежники фокусують зусилля на гасінні охопленої вогнем вантажівки, деблокуванні людей із понівечених вагонів потяга та наданні невідкладної медичної допомоги безпосередньо на залізничному полотні. Рух потягів на цій ділянці повністю заблоковано.

«Главком» писав, що у ніч проти 23 травня у Львові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на залізниці. Пасажирський потяг, що прямував із Закарпаття до південного регіону країни, здійснив наїзд на молодого чоловіка. Від отриманих важких травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків.

Теги: Польща аварія ДТП потяг вантажівки

