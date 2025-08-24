Головна Світ Соціум
На Гаваях знову прокинувся найактивніший у світі вулкан Кілауеа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Гаваях знову прокинувся найактивніший у світі вулкан Кілауеа
фото: US Geological Survey

Висота лавових фонтанів досягала майже 100 метрів

На Гаваях знову активізувався один із найактивніших вулканів світу – Кілауеа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

За даними Геологічної служби США, виверження відбувається в кратері Halema‘uma‘u та стало вже 31-м епізодом з грудня 2024 року.

Під час останнього спалаху висота лавових фонтанів досягала майже 100 метрів. Найбільш потужні викиди фіксувалися з північного жерла, тоді як інші осередки демонстрували слабшу активність.

Фахівці наголошують, що загрози для місцевого населення чи авіації наразі немає, а ситуація перебуває під постійним контролем спостережних центрів.

За даними з відкритих джерел, це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Висота вулкану – 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році.

Нагадаємо, в Італії, на найбільшому в Середземному морі італійському острові Сицилія, прокинувся найвищий діючий у Європі вулкан Етна. Влада заявила, що наразі небезпеки для населення немає.

До слова, в Індонезії 17 червня сталося потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі, розташованого на острові Флорес. Як повідомляє Reuters, стовп вулканічного попелу піднявся на висоту до 16 кілометрів.

Також повідомлялось, що на російському півострові Камчатка вперше за часи спостережень відбулося виверження вулкана Крашеніннікова. Ще ввечері 2 серпня він викинув стовп попелу на висоту 3-4 кілометри над рівнем моря

Теги: виверження вулкан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

