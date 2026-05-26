Іран відновлює інтернет після майже трьох місяців блокування

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
Перше блокування запровадили у відповідь на масові антиурядові протести
фото ілюстративне
Іранська влада не уточнила, як і коли саме відновлять доступ до мережі

Президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав наказ про відновлення доступу до міжнародного інтернету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дев'яносто мільйонів без зв'язку

Про рішення президента повідомила пресслужба Міністерства зв'язку Ірану. Щоправда, як і коли саме відновлять з'єднання – влада не уточнила.

Для більшості з 90 мільйонів іранців блокування тривало 87 днів. Єдиним виходом для тих, хто хотів зберегти доступ до світової мережі, були дорогі VPN-сервіси, що потребують ще й технічних знань. Ними користувалася лише невелика частина населення.

Чому перекрили інтернет

Перше блокування запровадили 8 січня – у відповідь на масові антиурядові протести. На початку лютого з'єднання почали поступово відновлювати, однак уже 28 лютого, після початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану, влада знову відрізала країну від глобальної мережі.

Офіційний Тегеран називав блокування вимушеним заходом в умовах «когнітивної війни» з боку зовнішніх ворогів. Водночас влада розбудовувала національний інтранет – внутрішню мережу, яку просувала як повноцінну альтернативу глобальному інтернету. Зокрема, школи перейшли на онлайн-навчання виключно у межах цієї закритої системи.

Навіть у звичайні часи інтернет в Ірані залишається жорстко цензурованим: доступ до більшості міжнародних платформ і соціальних мереж заблокований.

Нагадаємо, відключення інтернету боляче вдарила по пересічних іранцях. За матеріалами AP, які раніше публікував «Главком», Instagram і WhatsApp були головними майданчиками, через які власники малого бізнесу шукали клієнтів. Без доступу до них підприємці втратили можливість продавати товари та послуги. Для більшості це обернулося різким падінням доходів або повною зупинкою роботи.

До слова, правозахисники наполягали: відновлення інтернету має стати обов'язковою умовою будь-яких переговорів з іранською владою. Sky News цитував активістів, які називали іранське блокування найдовшим відключенням інтернету в масштабах держави за всю новітню історію.

