Ринок праці в Росії обвалився: 47 кандидатів на одне місце – розвідка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Дефіцит кадрів, яким так пишалася Москва, обернувся міражем, за яким – довга черга безробітних
фото ілюстративне
СЗРУ: Кремль звітує про «стабільність», поки 1,6 млн росіян опинилися в прихованому безробітті

Ще рік тому роботодавці в Росії полювали на працівників – тепер усе навпаки. На деякі вакансії претендують 47 кандидатів одночасно, а кількість людей у вимушеному простої наближається до 1,6 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За окремими сегментами ринку праці кількість вакансій скоротилася на 25–40% за рік, тоді як активних шукачів роботи побільшало на 30–39%. У маркетингу, консалтингу, офісному секторі та IT початкового і середнього рівнів конкуренція сягнула 20–30 резюме на одне місце. За деякими групами спеціальностей – 47 кандидатів. Для порівняння: у 2023–2024 роках на одну вакансію в багатьох галузях припадало лише 3–5 резюме, а в робітничих і технічних спеціальностях – узагалі 1–2.

Причини лежать на поверхні: економіка сповільнилася, ключова ставка центробанку РФ душить кредитування й ділову активність, а після відходу іноземних компаній міжнародних проєктів стало суттєво менше.

Приховане безробіття зростає

Паралельно поширюється приховане безробіття. У IV кварталі 2025 року кількість працівників у простої, на неповній зайнятості або скороченому графіку збільшилася на 9,9% порівняно з ІІ кварталом і сягнула приблизно 1,6 млн осіб.

Соціологи фіксують те саме. У квітні 2026 року індекс безробіття «ВЦИОМ» – він показує, як часто знайомі опитаних втрачають роботу, – впав до мінус 40 пунктів. Це найгірший показник за весь час російсько-української війни, гірший навіть за січень 2022 року (–38). Частка опитаних, у яких четверо й більше знайомих лишилися без роботи, зросла до 7%. Тих, серед чиїх знайомих безробітних немає взагалі, поменшало: з 68% до 64%.

Кремль звітує про «стабільність»

Офіційний рівень безробіття в Росії у лютому 2026 року – 2,1%. Однак цей показник не враховує ні вимушених простоїв, ні скорочених ставок, ні масового переходу людей у таксі, доставку й маркетплейси – тобто в роботу без гарантій, нормального соціального захисту і стабільного доходу.

Наслідки для економіки передбачувані. Менше вакансій і більше конкурентів за кожне місце тиснуть на зарплати вниз – а отже, і на споживання. Бізнес, якому тепер є з кого вибирати, не поспішатиме підвищувати ставки і все охочіше переводитиме людей у менш захищені види роботи. Дефіцит кадрів, яким так пишалася Москва, обернувся міражем, за яким – довга черга безробітних.

Нагадаємо, СЗРУ раніше фіксувала, що економіка Росії охоплена системною кризою: у першому кварталі 2026 року діяльність припинили 6% підприємств, а митні надходження впали до найнижчої позначки з початку повномасштабної агресії. До слова, розвідка також зафіксувала масове зникнення малого бізнесу в РФ – 75% малих і середніх підприємств не мають прибутку для розвитку, а кількість нових компаній за 2025 рік скоротилася на 20%.

