Королеву Данії повторно госпіталізовано

Королева Данії Маргрете знову опинилася в лікарні після того, як отримала травму внаслідок падіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на королівський двір.

«Її Величність королева Маргрете була госпіталізована до лікарні Рігсгоспіталет і пройшла лікування після того, як комп’ютерна томографія виявила великий тромб у ділянці стегна, що утворився внаслідок попереднього падіння», – вказано в заяві.

Очікується, що королева Маргрете пробуде в лікарні кілька днів. Зазначається, що Маргрете почувається добре.

Як відомо, у 2023 році королева Данії Маргрете II оголосила під час традиційної новорічної промови, що йде у відставку. Королева Маргрете II зійшла на трон 14 січня 1972 року після того, як помер її батько, король Фредерік ІХ. На момент коронації їй був 31 рік. Маргрете II править найдовше з нині монархів Європи – понад 50 років.

Маргрете, яка користується величезною популярністю серед данців завдяки поміркованій модернізації монархії, останніми роками стикалася з численними проблемами зі здоров’ям. Вона правила 52 роки, перш ніж у січні 2024 року передала трон своєму старшому синові Фредеріку. Зокрема, у 2024 році королева Данії Маргрете потрапила до лікарні після падіння в замку Фреденсборг.

