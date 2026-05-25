Москва пригрозила Києву новими обстрілами – заява російського МЗС

glavcom.ua
У ніч на 24 травня РФ завдала масованого удару по Києву
Іноземний дипкорпус найближчим часом отримає «детальне попередження» від російського МЗС

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». Про це 25 травня повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС, пише «Главком».

«Удари у відповідь завдались і будуть завдаватись по Києву», – сказала вона.

За словами Захарової, Міністерство закордонних справ РФ найближчим часом планує оприлюднити окрему заяву із «детальним попередженням» для іноземного дипломатичного корпусу у Києві.

Як повідомлялось, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів.

«Главком» детально розповів про те, чим саме окупанти атакували Київ у ніч проти 24 травня, скільки коштував удар, чому Росія продовжує дорогі атаки та чи може РФ підтримувати такий темп.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет та 600 БпЛА різних типів. Йдеться про одну з наймасштабніших комбінованих атак, у якій Росія застосувала як дорогі високоточні ракети, так і дешевші дрони та імітатори для перевантаження української ППО.

До слова, після атаки Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ.

Водночас нічний масований удар по Києву у ніч на 24 травня не продемонстрував жодних технологічних чи тактичних новинок, проте розкрив чітку ставку ворога на перевантаження українського неба. У чому особливість останньої атаки ворога, розповів фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов

