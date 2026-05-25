Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чехія змінює правила для українських біженців

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Чехія змінює правила для українських біженців
Станом на березень у Чехії перебувають понад 385 тис. українських біженців
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Уряд Чехії розкрив нові правила для українських біженців

Кабінет міністрів Чехії розкрив деталі нових поправок до закону про тимчасовий захист українців. Влада вводить суворий контроль за фізичною присутністю біженців у країні, аби повністю ліквідувати схеми із незаконним отриманням соціальних виплат. Про це, як пише видання Novinky, повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар, інформує «Главком».

За словами міністра внутрішніх справ Чехії, реформа спрямована насамперед проти зловживань державною системою допомоги та протидії нелегальній міграції.

Що зміниться для українців

Ухвалений урядом законопроєкт містить кілька принципових нововведень, які суттєво обмежать свободу пересування для отримувачів допомоги:

  • Втрата статусу через виїзд: дозвіл на проживання у Чехії автоматично анулюють, якщо людина зі статусом тимчасового захисту перебуватиме за межами Шенгенської зони понад 30 днів поспіль.
  • Контроль за виплатами: щоб продовжувати отримувати чеську гуманітарну допомогу, біженці будуть зобов’язані фізично перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць. Це закриє «туризм за виплатами» для тих, хто фактично повернувся в Україну.
  • Реєстрація автомобілів: поправки запроваджують обов’язкове внесення частини транспортних засобів із українськими номерами до спеціального чеського реєстру.

За даними глави МВС Любоміра Метнара, станом на весну 2026 року в країні офіційно перебувають понад 385 тис. українських біженців. З них лише близько 90 тис. осіб досі розраховують на фінансову підтримку держави. При цьому лише з початку поточного року чеські ревізори виявили кілька сотень масштабних випадків фіктивного отримання грошей.

Коли нові правила наберуть чинності

Запропонований урядом жорсткий механізм контролю ще має пройти голосування у чеському парламенті та надійти на підпис президенту країни. Очікується, що переважна більшість затверджених обмежень офіційно набуде чинності з 1 січня 2027 року.

«Главком» писав, що у Чехії обговорюють можливі зміни до правил перебування українців, зокрема щодо чоловіків працездатного віку, однак рішення ухвалюватимуть на рівні Євросоюзу. За попередніми оцінками, зміни не торкнуться українців, які легально проживають і працюють у Чехії.

Нагадаємо, Чехія приєдналася до розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави МЗС, Чехія стала вже 23-ю державою, що приєдналася до цієї ініціативи. Сибіга висловив сподівання, що інші країни «наслідуватимуть цей приклад».

Читайте також:

Теги: Чехія українці українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмір зарплати та графік залишаються головними критеріями вибору роботи для українців
Із якими проблемами стикаються українці під час пошуку роботи: результати опитування
4 травня, 11:17
Співак Akylas представив Грецію у першому півфіналі Євробачення 2026
Українці розібрали виступ Греції на Євробаченні на меми
13 травня, 03:16
Мурал пам’яті убитої Ірини Заруцької у США
У США демонтовано мурал українки Ірини Заруцької: подробиці
13 травня, 14:31
Leleka представила Україну з піснею Ridnym
«Затамували подих». Українці емоційно відреагували на виступ Leleka на Євробаченні 2026
15 травня, 00:07
Новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою
Держприкордонслужба запустила сервіс для перевірки обмежень на виїзд
19 травня, 13:39
Суд визнав українця винним за статтями про участь у диверсійній та терористичній спільнотах, здійснення терактів і диверсій, у державній зраді
Суд у РФ засудив українця до 25 років ув'язнення за звинуваченням у диверсіях під Москвою
20 травня, 05:55
За даними омбудсмана, побиття при первинному прийомі є стандартом в усіх СІЗО та колоніях РФ
Лубінець: Росія закатувала понад чотириста українських полонених
22 травня, 23:20
Щорічний військовий вишкіл для українців: з’явилися деталі законопроєкту
Щорічний військовий вишкіл для українців: з’явилися деталі законопроєкту
14 травня, 12:17
Українка з Дніпра назвала недоліки життя у Норвегії
Українка з Дніпра назвала недоліки життя у Норвегії
Сьогодні, 15:47

Соціум

Чехія змінює правила для українських біженців
Чехія змінює правила для українських біженців
У Польщі потяг протаранив вантажівку та зійшов з рейок: є загиблий та багато поранених (фото)
У Польщі потяг протаранив вантажівку та зійшов з рейок: є загиблий та багато поранених (фото)
Москва пригрозила Києву новими обстрілами – заява російського МЗС
Москва пригрозила Києву новими обстрілами – заява російського МЗС
Чехія затримала підсанкційного митрополита Московського патріархату за зберігання білого порошку
Чехія затримала підсанкційного митрополита Московського патріархату за зберігання білого порошку
Росія оприлюднила фото пошкодженого газовоза після вибухів у морі
Росія оприлюднила фото пошкодженого газовоза після вибухів у морі
«Культурна столиця» РФ перетворює театри та зоопарки на пункти мобілізації
«Культурна столиця» РФ перетворює театри та зоопарки на пункти мобілізації

Новини

«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Сьогодні, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Сьогодні, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua