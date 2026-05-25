Чехія змінює правила для українських біженців

Уряд Чехії розкрив нові правила для українських біженців

Кабінет міністрів Чехії розкрив деталі нових поправок до закону про тимчасовий захист українців. Влада вводить суворий контроль за фізичною присутністю біженців у країні, аби повністю ліквідувати схеми із незаконним отриманням соціальних виплат. Про це, як пише видання Novinky, повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар, інформує «Главком».

За словами міністра внутрішніх справ Чехії, реформа спрямована насамперед проти зловживань державною системою допомоги та протидії нелегальній міграції.

Що зміниться для українців

Ухвалений урядом законопроєкт містить кілька принципових нововведень, які суттєво обмежать свободу пересування для отримувачів допомоги:

Втрата статусу через виїзд: дозвіл на проживання у Чехії автоматично анулюють, якщо людина зі статусом тимчасового захисту перебуватиме за межами Шенгенської зони понад 30 днів поспіль.

Контроль за виплатами: щоб продовжувати отримувати чеську гуманітарну допомогу, біженці будуть зобов'язані фізично перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць. Це закриє «туризм за виплатами» для тих, хто фактично повернувся в Україну.

Реєстрація автомобілів: поправки запроваджують обов'язкове внесення частини транспортних засобів із українськими номерами до спеціального чеського реєстру.

За даними глави МВС Любоміра Метнара, станом на весну 2026 року в країні офіційно перебувають понад 385 тис. українських біженців. З них лише близько 90 тис. осіб досі розраховують на фінансову підтримку держави. При цьому лише з початку поточного року чеські ревізори виявили кілька сотень масштабних випадків фіктивного отримання грошей.

Коли нові правила наберуть чинності

Запропонований урядом жорсткий механізм контролю ще має пройти голосування у чеському парламенті та надійти на підпис президенту країни. Очікується, що переважна більшість затверджених обмежень офіційно набуде чинності з 1 січня 2027 року.

«Главком» писав, що у Чехії обговорюють можливі зміни до правил перебування українців, зокрема щодо чоловіків працездатного віку, однак рішення ухвалюватимуть на рівні Євросоюзу. За попередніми оцінками, зміни не торкнуться українців, які легально проживають і працюють у Чехії.

