Виверження з веселкою: на Філіппінах прокинувся вулкан Тааль (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Тааль є одним із найбільш активних вулканів Філіппін
фото: скріншот з відео

Вулкан викинув попіл на висоту до двох кілометрів

На Філіппінах прокинувся вулкан Тааль, розташований на острові поблизу столиці Маніли. Виверження супроводжувалося трьома потужними викидами попелу та газу, при цьому стовпи диму піднялися на висоту до двох кілометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сейсмологів інституту Phivolcs.

Незважаючи на загрозливу ситуацію, над вулканом було зафіксовано унікальне природне явище: під час виверження в небі з'явилася веселка, створюючи неймовірну та вражаючу картину.

Місцева влада негайно відреагувала на активізацію вулкана. Доступ на острів, де знаходиться кратер вулкана Тааль, наразі повністю закритий для відвідувачів та мешканців, щоб забезпечити їхню безпеку.

Тааль є одним із найбільш активних вулканів Філіппін, і його виверження завжди вимагає негайної евакуації та підвищеної обережності в прилеглих районах.

Нагадаємо, у серпні на Гаваях знову активізувався один із найактивніших вулканів світу – Кілауеа. 

За даними Геологічної служби США, виверження відбулося в кратері Halema‘uma‘u та стало вже 31-м епізодом з грудня 2024 року.

Під час останнього спалаху висота лавових фонтанів досягала майже 100 метрів. Найбільш потужні викиди фіксувалися з північного жерла, тоді як інші осередки демонстрували слабшу активність.

