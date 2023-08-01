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Обстріл Харкова: російський дрон атакував гуртожиток, спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
Обстріл Харкова: російський дрон атакував гуртожиток, спалахнула пожежа
фото з відкритих джерел

Російський дрон зруйнував два поверхи одного з харківських гуртожитків

У ніч проти 1 серпня російські загарбники атакували місто Харків за допомогою дронів-камікадзе, у місті спалахнула пожежа. Один з дронів знищив два поверхи одного з гуртожитків. Про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Окупанти завдали ударів по Харкову дронами-камікадзе. На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють», – повідомив Синєгубов.

Пізніше Терехов зазначив, що дрон зруйнував два поверхи одного з харківських гуртожитків.

«Ми зафіксували щонайменше три прильоти дронів, всі в районах середмістя з високою щільністю населення. Один з дронів знищив два поверхи одного з гуртожитків. Зараз там спалахнула пожежа, і на місці події працюють підрозділи ДСНС. Повна інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється», – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. 

Нагадаємо, що зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ.

Теги: Харків пожежа окупанти Олег Синєгубов Ігор Терехов

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