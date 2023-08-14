Нічна атака на Одесу: стало відомо, куди впали уламки ворожих ракет (фото)

Пожежники приборкують вогонь на місці падіння уламків

Уночі 14 серпня ворог завдав ракетного удару по Одесі. Унаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста. Фото з місця події опублікувало «Суспільне Одеса».

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Пожежники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Одесу фото: «Суспільне Одеса»

Рятувальники приборкують вогонь. За даними голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, унаслідок падіння уламків ракет в Одесі троє осіб отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.

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Крім того, цієї ночі у Запоріжжі теж пролунала серія вибухів під час тривоги.

До слова, завершилася 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня російські окупанти завдали два ракетні удари, 24 авіаційні удари та майже 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.