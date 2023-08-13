Головна Техно HiTech
search button user button menu button

У Каліфорнії штучний інтелект допомагає виявляти лісові пожежі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Каліфорнії штучний інтелект допомагає виявляти лісові пожежі
Пожежники використовують штучний інтелект, щоб швидше реагувати на лісові пожежі
фото з відкритих джерел

Штучний інтелект збирає величезну кількість інформації, зокрема про місця, де можуть виникнути майбутні пожежі

Пожежники Каліфорнії (штат США) використовують штучний інтелект, щоб допомогти помітити лісові пожежі, передаючи відео з понад тисячі камер, розміщених по всьому штату. Про це повідомляє агентство Reuters.

Програма ALERTCalifornia AI була запущена минулого місяця, але вже показала непогані результати. Камера помітила пожежу, яка спалахнула о третій ранку за місцевим часом у віддаленому, зарослому чагарником національному лісі Клівленда. Тоді штучний інтелект попередив капітана пожежної служби, який викликав близько 60 пожежників. Загалом пожежу було ліквідовано через 45 хвилин.

Зазначається, що ALERTCalifornia AI розроблена інженерами Каліфорнійського університету в Сан-Дієго з використанням штучного інтелекту від компанії «DigitalPath».

Окрім мережі камер, платформа збирає величезну кількість додаткової інформації, включаючи аерофотографування для кількісного визначення рослинності, де можуть виникнути майбутні пожежі, і картографування поверхні Землі. Літаки та безпілотники також збирають інфрачервоні дані та дані з інших довжин хвиль, які недоступні людському зору. Взимку платформа здатна вимірювати атмосферні річки та сніговий покрив.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що через пожежі, які охопили гавайський острів Мауї у Сполучених Штатах, загинули вже щонайменше 80 людей, на острові тривають пошукові роботи.

До слова, американські сенатори стурбовані зловмисним потенціалом штучного інтелекту. Вони викличуть на слухання розробників, керівників і експертів щодо можливих законодавчих гарантій.

Теги: пожежа США пожежна небезпека ліс штучний інтелект

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США хочуть збільшити виробництво боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України
Білий дім працює над додатковим фінансуванням для України
8 серпня, 06:31
Рятувальники ліквідували спричинену ворожими обстрілами масштабну пожежу в багатоповерхівці Оріхова
Росіяни тричі обстріляли дев'ятиповерхівку в Оріхові: з'явилося фото наслідків
7 серпня, 13:14
У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці
У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці: є постраждалі
7 серпня, 00:30
Кроуфорд повторила культовий образ із реклами напою Pepsi
57-річна Сінді Кроуфорд через три десятиліття повторила свій культовий образ з реклами Pepsi
1 серпня, 17:41
Вашингтон завжди підтримуватиме рівень оборони своєї країни і водночас матиме змогу допомагати Києву
Чи вистачить у США зброї для власної оборони? Пентагон відповів
26 липня, 16:19
Одному з членів екіпажу, який керував безпілотником дистанційно, вдалось утримати його в повітрі і повернути на базу
У Сирії російський винищувач поцілив в американський безпілотник
25 липня, 16:16
США заявили, що працюють над тим, аби врятувати зернову угоду
США розраховують на відновлення зернової угоди
21 липня, 22:05
Олексій Резніков і Ллойд Остін
Резніков провів розмову з Остіном: стало відомо, про що буде «Рамштайн»
18 липня, 01:53
Інтерв'ю з Зеленським, яке у жовтні 2022 року було записане в київському метро, номінували на премію «Еммі-2023»
Інтервʼю з президентом України номінувано на премію Еммі-2023
13 липня, 16:15

HiTech

У Каліфорнії штучний інтелект допомагає виявляти лісові пожежі
У Каліфорнії штучний інтелект допомагає виявляти лісові пожежі
США та Японія створять перехоплювач гіперзвукових ракет
США та Японія створять перехоплювач гіперзвукових ракет
Lego зробила новітню модель надзвукового літака (фото)
Lego зробила новітню модель надзвукового літака (фото)
Боти навчилися швидше за людей проходити CAPTCHA-тест
Боти навчилися швидше за людей проходити CAPTCHA-тест
Мінцифри пропонує створити «Армію роботів»
Мінцифри пропонує створити «Армію роботів»
Китай змінює підходи до технології розпізнавання облич. Якою буде ідентифікація
Китай змінює підходи до технології розпізнавання облич. Якою буде ідентифікація

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
23K
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
20K
ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку
18K
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
13K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту