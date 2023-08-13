У Каліфорнії штучний інтелект допомагає виявляти лісові пожежі

Штучний інтелект збирає величезну кількість інформації, зокрема про місця, де можуть виникнути майбутні пожежі

Пожежники Каліфорнії (штат США) використовують штучний інтелект, щоб допомогти помітити лісові пожежі, передаючи відео з понад тисячі камер, розміщених по всьому штату. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Програма ALERTCalifornia AI була запущена минулого місяця, але вже показала непогані результати. Камера помітила пожежу, яка спалахнула о третій ранку за місцевим часом у віддаленому, зарослому чагарником національному лісі Клівленда. Тоді штучний інтелект попередив капітана пожежної служби, який викликав близько 60 пожежників. Загалом пожежу було ліквідовано через 45 хвилин.

Зазначається, що ALERTCalifornia AI розроблена інженерами Каліфорнійського університету в Сан-Дієго з використанням штучного інтелекту від компанії «DigitalPath».

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Окрім мережі камер, платформа збирає величезну кількість додаткової інформації, включаючи аерофотографування для кількісного визначення рослинності, де можуть виникнути майбутні пожежі, і картографування поверхні Землі. Літаки та безпілотники також збирають інфрачервоні дані та дані з інших довжин хвиль, які недоступні людському зору. Взимку платформа здатна вимірювати атмосферні річки та сніговий покрив.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялось, що через пожежі, які охопили гавайський острів Мауї у Сполучених Штатах, загинули вже щонайменше 80 людей, на острові тривають пошукові роботи.

До слова, американські сенатори стурбовані зловмисним потенціалом штучного інтелекту. Вони викличуть на слухання розробників, керівників і експертів щодо можливих законодавчих гарантій.