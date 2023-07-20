Росіяни зруйнували у Миколаєві будинок поета Лисянського, який написав гімн Москви

Пісня, яку написав Марко Лисянський, стала гімном Москви у 1995 році

У Миколаєві внаслідок обстрілів пошкоджено будинок поета Марка Лисянського. Чоловік був автором гімну Москви. Про це повідомляє видання «НикВести».

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Як зазначається, внаслідок ракетних ударів по Миколаєву вночі 20 липня зазнала руйнувань будівля обласного центру народної творчості, в якому за радянських часів був розташований будинок піонерів, де почав свій творчий шлях поет-пісенник Марк Лисянський. На будівлі є меморіальна табличка, на якій вказано, що в клубі піонерів у 20 роках минулого сторіччя займався Марк Лисянський. Він був відомим радянським поетом, членом комуністичної партії, навчався журналістиці, працював в київській газеті «Комсомолець України» та російській газеті «Ленінець».

Марк Лисянський під час Другої світової війни добровольцем пішов на фронт. Спочатку він був командиром саперного взводу, де отримав контузію, а згодом став військовим кореспондентом. У листопаді 1941 року, перебуваючи у Москві, Марк написав твір «Я по світу чимало хаджував», а Ісаак Дунаєвський поєднав його слова з музикою. Пісня стала однією з найвідоміших і найулюбленіших у Москві, а в 1995 році стала офіційним гімном міста.

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Сьогодні, 20 липня, будинок, в якому проживав поета на початку творчого шляху, обстріляли війська РФ.

Нагадаємо, 20 липня вночі ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували на ранок. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Також через влучання сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч. Загалом внаслідок ракетних обстрілів постраждало 19 осіб.

За медичною допомогою звернулися 12 людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина. Вчора та сьогодні, о 07:06, під ворожими обстрілами перебувало м. Очаків Очаківської громади. Через влучання у п’ятиповерхівку відбулося займання квартири. Один чоловік отримав поранення. Наслідки ранкового обстрілу уточнюються.