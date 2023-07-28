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РФ вдарила артилерією по Нікопольщині, наступала поблизу Надії: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ вдарила артилерією по Нікопольщині, наступала поблизу Надії: ситуація в регіонах
За минулу добу ворог здійснив 75 обстрілів по 23 населених пунктах Запорізької області
фото: пресслужба ДСНС

Внаслідок артилерійського обстрілу у Куцурубській громаді осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Сумщина

Вночі та вранці було зафіксовано шість обстрілів – 33 вибухів. Обстріляно 5 населених пунктів Білопільської,  Хотінської, Новослобідської, Середино-Будської,  Зноб-Новгородської громад. Середино-Будська територіальна громада: ствольна артилерія (чотири вибухи), пошкоджено три приватні житлові будинки, гараж.

Вчора протягом дня ворог здійснив 19 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів; росіяни гатили з артилерії та мінометів.

Обстріляно 15 населених пунктів у дев’ять територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Юнаківській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській.

Білопільська громада: мінометний обстріл (3 вибухи), ствольна артилерія (6 вибухів). Ворог знищив ферму, загинуло понад півсотні тварин. Також  пошкоджено трансформатор. Юнаківська громада: мінометний обстріл (8 вибухів), САУ (4 вибухи), артобстріл (3 вибухи). Після обстрілу сталося загорання пшеничного поля, пошкоджено приватний житловий будинок. Поранено одну людину.

Хотінська громада: мінометний обстріл (вісім вибухів). Пошкоджено приватний житловий будинок.

Дніпропетровщина

Вночі – обстріли Нікопольщини, ворог вдарив п'ять разів з важкої артилерії. Влучив по Нікополю та Марганецькій громаді. Люди неушкоджені. Наслідки атак уточнюються.

Запорізька область

За минулу добу ворог здійснив 75 обстрілів по 23 населених пунктах Запорізької області.

67 артилерійських ударів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Степногірську та ще 13 прифронтовим селам. Зафіксовано БПЛА-атаки по Щербаках та Новоандріївці, ракетна атака по м. Запоріжжю та 5 ударів з РСЗВ по Степовому. Інформація про постраждалих не надходила.

В результаті обстрілів військовими РФ пошкодження зазнали 24 будівлі, серед яких об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Минулося без постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв Козачок, Уди Богодухівського району, Бочкове, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Ізюмського району. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Новоосинове. Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будинок, горіла трава на площі 1 га. У с. Новоплатонівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу сталася лісова пожежа. У с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих. Вчора ввечері ворог обстріляв с. Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено 2 житлові будинки. Постраждали 5 людей.

Луганщина

Вчора ворог наступав поблизу Надії, але успіху знов не досяг. Авіаційного удару окупанти завдали по Білогорівці. Це ж село, разом із Невським, потрапило під вогонь ворожої артилерії. За добу противник здійснив 105 обстрілів( 578 снарядів).

Донеччина

За добу рашисти здійснили 21 обстріл: авіаудари (тип ракет не встановлено), «КАБ-250», РСЗВ «Смерч», «Торнадо-С», «Град», артилерія, міномет. Обстріляли населені пункти: Авдіївка, Вугледар, смт Нью-Йорк, смт Велика Новосілка, с.Дружківське, с.Курдюмівка, с.Нелепівка, с.Багатир, с.Благодатне, смт Іллінка.

Пошкоджено 17 житлових будинків (з них  1 – багатоквартирний), господарча споруда, 2 га пшениці, магазин, гараж. За добу по області – один загиблий, три поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Ввечері внаслідок артилерійського обстрілу у Куцурубській громаді осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина. Інші дані щодо наслідків обстрілу уточнюються.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 28 обстрілів (181 снаряд), з них по м. Херсон – чотири обстріли ( 35 снарядів).

Ворогом влучено в:

  •  райони 14 населених пунктів області;
  •  будівлю гуманітарного складу (м.Херсон);
  •  територію та споруди гаражного кооперативу (м. Херсон);
  •  трансформатор на електропідстанції (с. Гаврилівка)

Через обстріл Одрадокамʼянки Тягинської громади постраждав чоловік.  57-річний місцевий житель потрапив під ворожий удар у власній оселі; потерпілого шпиталізували.

Противник здійснив авіаудар н. п. Новоберислав. Внаслідок влучання 2 КАБів зруйновано та пошкоджено 25 будинків. Минулося без поранених; дані щодо наслідків уточнюються.

Триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими Силами оборони. 

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