По мені бігали щури: Симоньян відкрила таємницю, чому не вдалося вирости нормальною

Запроданка Кремля розповіла про складне дитинство

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян відкрила таємницю свого дитинства: через злидні та щурів, які бігали по тілу й кусали, їй не вдалося вирости нормальною людиною. Про це вона розповіла у блозі свого чоловіка Тиграна Кеосаяна.

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Дитинство Симоньян пройшло в наркоманському гетто, а жила вона в «халупі», де по ній бігали щурі.

У мене досі звичка: я коли засинаю, я закриваюся ковдрою з носом, руками й ногами, щоб мене не вкусив за ногу чи руку щур.

Пропагандистка переконана, що зростаючи в таких умовах, дитина не зможе стати нормальною людиною.

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Крім того, Симоньян розповіла, що президент РФ Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу начебто не відважаться завдати ядерного удару по Києво-Печерській лаврі, адже це – «російська святиня». Пропагандистка не вірить, що у Путіна та Шойгу «підніметься рука» на монастирський комплекс. За її словами, використовувати ядерну зброю – безглуздо.

До того ж вона впевнена, що Росія воює не з Києвом, який окупанти «взяли за тиждень», а із Заходом.

Нагадаємо, напередодні Маргарита Симоньян знайшла винних у гибелі російських військовослужбовців у Макіївці – пропагандисти вигадали цинічне пояснення смерті окупантів.