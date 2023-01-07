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По мені бігали щури: Симоньян відкрила таємницю, чому не вдалося вирости нормальною

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
По мені бігали щури: Симоньян відкрила таємницю, чому не вдалося вирости нормальною
Маргарита Симоньян поділилася подробицями з колишнього життя
фото з відкритих джерел

Запроданка Кремля розповіла про складне дитинство

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян відкрила таємницю свого дитинства: через злидні та щурів, які бігали по тілу й кусали, їй не вдалося вирости нормальною людиною. Про це вона розповіла у блозі свого чоловіка Тиграна Кеосаяна.

Дитинство Симоньян пройшло в наркоманському гетто, а жила вона в «халупі», де по ній бігали щурі.

У мене досі звичка: я коли засинаю, я закриваюся ковдрою з носом, руками й ногами, щоб мене не вкусив за ногу чи руку щур.

Пропагандистка переконана, що зростаючи в таких умовах, дитина не зможе стати нормальною людиною.

Крім того, Симоньян розповіла, що президент РФ Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу начебто не відважаться завдати ядерного удару по Києво-Печерській лаврі, адже це – «російська святиня». Пропагандистка не вірить, що у Путіна та Шойгу «підніметься рука» на монастирський комплекс. За її словами, використовувати ядерну зброю – безглуздо.

До того ж вона впевнена, що Росія воює не з Києвом, який окупанти «взяли за тиждень», а із Заходом.

Нагадаємо, напередодні Маргарита Симоньян знайшла винних у гибелі російських військовослужбовців у Макіївці – пропагандисти вигадали цинічне пояснення смерті окупантів.

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Теги: путін Києво-Печерська лавра Маргарита Симоньян

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