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На лівому березі Києва закриють рух трамваїв

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На лівому березі Києва закриють рух трамваїв
4 та 5 березня тимчасово закриють рух трамваїв
фото з відкритих джерел

Обмеження руху трамваїв тимчасові

Із 08:00 4 березня до 18:00 5 березня тимчасово закриють рух трамваїв на виїзді з розворотної петлі на вул. Сулеймана Стальського (кінцева зупинка трамвайного маршруту № 22-А). Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури.

Закриття руху технологічно необхідно у зв’язку зі значним обсягом і складністю робіт із заміни стрілочного переводу та прилеглих до нього відрізків колій на виїзді з розворотної петлі.

Під час ремонтних робіт трамваї маршруту № 22-А рухатимуться трасою трамвайного маршруту № 35 (від ст. м. «Лісова» до вул. Сержа Лифаря).

Після закінчення робіт рух трамваїв маршруту № 22-А буде відновлено у звичайному режимі.

До слова, у столичних маршрутках змінять систему оплати.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновлено будівельні роботи нових станцій метро на Виноградар. Чіткий термін закінчення робіт наразі невідомий, оскільки на темпи будівництва впливає поточна безпекова ситуація у країні. 

Крім того, у Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд.

Також, «Київський метрополітен» збирається купити потяги з наскрізними вагонами.

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Теги: місто громадський транспорт столиця

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