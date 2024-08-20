ЗСУ зафіксували «нетипову поведінку» окупантів на Запорізькому напрямку

Росіяни завдали шість авіаударів, а також випустили шість керованих авіабомб і 60 некерованих авіаракет, як на Запорізькому, так і на Херсонському напрямках

За останні три доби російські війська не провели жодного штурму на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій російських військ, що є нетиповою поведінкою для загарбників. Про це заявив речник Оперативного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«Оперативна ситуація в «Таврії» характеризується зниженням інтенсивності бойових дій. В тій частині, що стосується Запорізької області за останні три доби не було жодної штурмової дії росіян», – розповів Лиховій.

За словами Лиховія, це привід звернути увагу, тому що ділянка велика й очевидно, що «росіяни нікуди звідси не поділися», але там не було штурмових дій за три доби й сьогодні теж немає значної активності.

Речник зазначив, що українські військові стежитимуть за ситуацією, адже така поведінка росіян «нетипова для великого останнього періоду».

«Певна активність, якщо можна і так назвати, у нас зберігається на Придніпровському напрямку, де противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Однак вчора був лише один ворожий штурм на позиції наших підрозділів в районі села Кринки», – додав Лиховій.

За словами військового, ворожі штурми були безрезультатними, втрат позицій ЗСУ не допущено. Речник також зазначив, що не пов'язував би ці події із Курською операцією, тому що в росіян немає ресурсів для ведення ефективних наступальних дій на кількох напрямках одночасно.

«Є певні підстави говорити, що, наприклад, кількість обстрілів артилерійських по наших позиціях теж частково скорочується. Воно не те щоб дуже сильно схоже на затишшя, але, наприклад, за минулу добу нарахували 280 російських обстрілів по наших позиціях із використанням 1450 приблизно боєприпасів. І це на сотні або на півтисячі боєприпасів, наприклад, менше, ніж було місяць тому», – розповів він.

При цьому, за словами Лиховія, активною залишається робота ворожої авіації. Росіяни завдали шість авіаударів, а також випустили шість керованих авіабомб і 60 некерованих авіаракет, як на Запорізькому, так і на Херсонському напрямках. Попри це українські війська завдають значних втрат противнику.

«За вчорашню добу було скорочено російську армію на 69 осіб. Це безповоротні та санітарні втрати разом. А також на 25 одиниць озброєння і військової техніки. Серед них одна бойова броньована машина, один радіопеленгаційний метеорологічний комплекс РПМК-1 «Улибка», чотири артилерійські системи, серед них один зенітно-ракетний комплекс С-60, 10 автомобілів, п’ять розвідувальних БпЛА, три човни та один гідроскутер», – розповів речник.

Нагадаємо, російські війська, які намагаються стримувати наступ Збройних сил України в Курській області отримують менше, ніж ті, хто бере участь у війні безпосередньо на території України.

Як повідомлялося, російські війська влучили у дитяче кафе в Запорізькій області. Внаслідок російського обстрілу є троє поранених дітей, одна із них в тяжкому стані.

До слова, Україна контролює у Курській області територію площею 1263 кв. км та 93 населені пункти.