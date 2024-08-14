Суджа під контролем ЗСУ (мапа)

За минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км

З'явилася оновлена карта бойових дій у Курській області

Українські воїни взяли під свій контроль місто Суджа Курської області. Також є успіхи ЗСУ у низці інших населених пунктів. Про це стало відомо із карти DeepState.

За даними аналітиків, українські захисники тепер контролюють:

Суджу;

Любимівку;

Гончарівку;

Лебедівку;

Заолешенку;

Курилівку;

Плехове.

Нагадаємо, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

Як повідомлялося, Україна готувала наступ на Курську область Росії у надзвичайній секретності. Офіцери дізналися деталі лише за три дні до початку операції.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.

Раніше Головне управління розвідки підтвердило знищення Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ.

До слова, через заборону США застосовувати далекобійну зброю по РФ українські воїни не змогли ним скористатися, а тому втратили шанс одночасно знищити десятки російських літаків Су-34.