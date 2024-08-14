Суджа під контролем ЗСУ (мапа)
З'явилася оновлена карта бойових дій у Курській області
Українські воїни взяли під свій контроль місто Суджа Курської області. Також є успіхи ЗСУ у низці інших населених пунктів. Про це стало відомо із карти DeepState.
За даними аналітиків, українські захисники тепер контролюють:
- Суджу;
- Любимівку;
- Гончарівку;
- Лебедівку;
- Заолешенку;
- Курилівку;
- Плехове.
Нагадаємо, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.
Як повідомлялося, Україна готувала наступ на Курську область Росії у надзвичайній секретності. Офіцери дізналися деталі лише за три дні до початку операції.
До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.
Раніше Головне управління розвідки підтвердило знищення Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ.
До слова, через заборону США застосовувати далекобійну зброю по РФ українські воїни не змогли ним скористатися, а тому втратили шанс одночасно знищити десятки російських літаків Су-34.
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