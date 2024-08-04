Літаки НАТО перехопили два російських винищувачі поблизу Латвії

На російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити

У суботу, 3 серпня, над Балтійським морем поблизу Латвії зафіксували активність російських винищувачів. Німецькі та шведські літаки піднялися для перехоплення. Про це пише видання Bild.

Відповідно до інформації, два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки підіймалися в повітря як запобіжний захід для встановлення контакті із російськими пілотами, які курсували у напрямку Латвії.

За словами речника ВПС Німеччини, на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити, тому вони були змушені піднятися для перехоплення.

«План польоту літака не був повідомлений заздалегідь, скарги щодо подібного неузгодженого перебування російських бортів у повітряному просторі над Балтійським морем надходять майже щотижня», – прокоментував він.

Раніше американські та канадські винищувачі перехопили біля Аляски декілька російських та китайських військових літаків.

Також повідомлялося, що у червні, російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Його перехопили винищувачі Gripen. Речник збройних сил Швеції у коментарі місцевим ЗМІ сказав, що шведські військові намагалися встановити контакт із російським літаком, але не отримали від нього відповіді.

До відома, міністерство оборони США оголосило, що вперше розмістить 48 винищувачів-невидимок F-35A на авіабазу Місава в північно-східній префектурі Японії Аоморі.