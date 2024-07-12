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У Польщі розбився навчально-бойовий літак М-346 Master: пілот загинув (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Польщі розбився навчально-бойовий літак М-346 Master: пілот загинув (відео)
В аеропорту Гдиня-Косаково розбився військовий літак Bielik M-346 Master
фото з відкритих джерел

Інцидент стався під час тренування перед виступами на честь 30-річчя Гдинської бригади морської авіації

Сьогодні, 12 липня, близько 13:00 в аеропорту Гдиня-Косаково розбився навчально-бойовий літак М-346 Master з четвертого навчального авіаційного полку. Він вдарився об злітну смугу і загорівся, повідомляє «Польське радіо».

Як повідомив прессекретар головного командування збройних сил Польщі підполковник Марек Павляк, інцидент стався під час тренування перед виступами. На борту судна перебував пілот 41-ї повітряної навчальної бази в Дембліні. Він готувався до шоу, яке має відбутися 13 липня в аеропорту на честь 30-річчя Гдинської бригади морської авіації.

«Після завершення рятувальної операції справу буде передано до Державної комісії з розслідування авіаційних подій. Додам тільки, що пілот був дуже досвідчений», – зазначив Павляк.

Нагадаємо, у Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. За попередньою інформацією, «Суперджет» упав у Підмосков'ї під час тестового польоту після планового ремонту. 

До слова, 11 червня винищувач повітряно-космічних сил Росії Су-34 розбився в горах Північної Осетії при виконанні планового навчально-тренувального польоту, екіпаж загинув.

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Теги: літак пілот Польща авіакатастрофа

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