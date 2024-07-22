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Україна отримає перевагу, коли прибудуть F-16? Командувач Повітряних сил США зробив шокуючу заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна отримає перевагу, коли прибудуть F-16? Командувач Повітряних сил США зробив шокуючу заяву
Джеймс Хеккер заявив, що потрібен час, щоб мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу
фото: USF

Джеймс Хеккер заявив, що українські льотчики не здобудуть переваги в повітрі протягом кількох тижнів

Командувач Військово-повітряних сил США в Європі Джеймс Хеккер заявив, що Україна не здобуде переваги у повітрі протягом кількох тижнів після отримання перших винищувачів F-16. Про це повідомляє Aviation Week.

«Це буде процес, через який ми пройдемо, але принаймні ми починаємо. Я думаю, що найголовніше тут те, що це початок впровадження в Україну західного обладнання, західної тактики, західної доктрини та західного мислення», – йдеться у заяві.

Джеймс Хеккер додав, що Україні потрібен час, щоб ефективно використовувати винищувачі.

«Потрібен час, щоб мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу, а також необхідною логістичною підтримкою. Це не станеться відразу, але треба почати, і ми вже досить близькі до цього», – сказав генерал.

Нагадаємо, що Греція має намір вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30 та продати їх Сполученим Штатам для подальшої передачі ЗСУ.

Раніше, у квітні, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не готова давати Україні F-16. 

До слова, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

Як повідомлялося, Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року.

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Теги: F-16 літак винищувач Україна США війна Повітряні сили ЗСУ

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